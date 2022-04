Bienvenue à la Air 200E, le nouveau modèle Air Max de Jordan Brand

En 1977, Nike avait pris la décision d’incorporer à ses chaussures la technologie « Air », un tout nouveau système d’amorti qui allait bouleverser le destin de la marque alors au bord de la faillite.

Quarante-cinq ans plus tard, cette bulle d’air inventé par un ingénieur en aéronautique chargé d’améliorer la couche protectrice des casques des astronautes reste une référence. Jordan Brand poursuit cet héritage aujourd’hui en dévoilant son nouveau modèle Air Max, la « Jordan Air 200E ».

Les premiers clichés présentés en cinq coloris par la marque au « Jumpman » font penser à la récente « Jordan Point Lane », avec une semelle dotée du dispositif Air Max bien sûr, et une tige habillée de divers textiles.

Sur la « Jordan Air 200E », la base de la tige en mesh est recouverte de panneaux en nubuck. Un « Jumpman » ressort sur un côté du talon, tandis que celui présent sur la languette est couvert par une bandelette sur laquelle on lit « 23ENGINEERED ». Pas de date de sortie ni de prix pour l’heure mais de nombreux clichés à disposition.

(Via SneakerNews)

