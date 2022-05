Une semaine inoubliable pour Mike Brown

Pendant quelques saisons et avant d’être assistant, Mike Brown a été coach et il n’a pas dirigé des petits joueurs : LeBron James aux Cavaliers ou Kobe Bryant aux Lakers. Il a été élu coach de l’année en 2009, a connu les Finals en 2007 et a même déjà pris la place de Steve Kerr pendant les playoffs, en 2017.

Néanmoins, les derniers jours et les derniers matches de la série contre les Grizzlies ont été parmi les plus intenses de sa carrière à l’entendre.

« Je ne sais pas si, dans ma vie, j’ai déjà affronté plus de défis dans une semaine. Ce fut de loin le travail le plus stimulant de ma vie », assure-t-il à Andscape. « J’ai été nommé coach des Kings, Steve Kerr a eu le Covid-19 et a été écarté. C’était la première année où j’étais en charge de la défense. Donc il a fallu que je travaille sur ce qu’il fallait faire offensivement. Cette semaine a été intense, mais quand on a des vétérans comme Andre Iguodala, Draymond Green, Stephen Curry et Klay Thompson, ça aide pour traverser tout ça. »

Steve Kerr placé à l’isolement, Mike Brown s’est donc installé sur le banc de Golden State à partir du Game 4 de la demi-finale de conférence contre Memphis. Stephen Curry et sa bande ont assuré leur qualification à l’issue de la sixième manche et l’ancien meneur de jeu des Bulls va retrouver sa place pour la finale de conférence.

« Je me considère comme un professeur remplaçant », glisse l’ancien entraîneur de Cleveland et Los Angeles. « Les gars ont parfaitement répondu, comme toujours. Ils ont été remarquables. Mais Steve Kerr est irremplaçable d’après moi. »

« La personne la plus solide de la franchise depuis six ans. Il l’a montré à tous les niveaux et quand il fallu prendre les rênes, il l’a fait »

Gérer avec réussite les Warriors en playoffs alors qu’il venait de négocier son arrivée à Sacramento, et avait sans doute la tête un peu occupée par sa prochaine mission, ce fut « fantastique » pour Steve Kerr.

« Tout le staff a été excellent. Mike en particulier, qui était dans la position la plus difficile », déclare le triple champion. « Surtout quand on vient tout juste d’être engagé par Sacramento. Il avait beaucoup à faire. Il l’avait déjà fait, non seulement de me remplacer comme il y a quelques années, mais d’être le numéro un sur le banc. »

Forcément, les joueurs aussi ont rendu hommage à son travail durant ces journées sans Steve Kerr. Les prochains matches seront les derniers pour Mike Brown avec les Warriors, avant que ces derniers ne le retrouvent la saison prochaine sur le banc adverse.

« C’est un grand leader, qui aime ce sport. Il va nous manquer l’an prochain, c’est évident », commente Klay Thompson. « Il faut souligner le mérite de Brown. C’est la personne la plus solide de la franchise depuis six ans », estime Draymond Green. « Il l’a montré à tous les niveaux et quand il fallu prendre les rênes, il l’a fait. C’est notre dernière fois avec lui, donc on veut faire les choses bien. »