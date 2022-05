Pat Beverley est-il allé trop loin avec ses critiques sur Chris Paul ?

Patrick Beverley se doutait qu’une telle sortie allait faire réagir. Invité sur le plateau d’ESPN pour commenter la sortie de route des Suns face aux Mavs, le meneur des Wolves s’en est pris ouvertement à Chris Paul. Ce dernier, selon lui, « ne peut défendre personne, tout le monde le sait en NBA », a envoyé l’ancien joueur des Clippers, avant de comparer son homologue à un « plot, comme ceux avec lesquels on s’entraîne pendant l’été »…

S’il a dit ne pas douter une seconde que « CP3 » finira au « Hall of Fame », Patrick Beverley, dont on se souvient de l’altercation avec Chris Paul lors des derniers playoffs, considère qu’il aurait dû sortir pour six fautes en raison de contacts sur Jalen Brunson. Et que Monty Williams aurait carrément dû placer son meneur sur son banc, plutôt que Deandre Ayton… « Ce n’est pas un tacle contre Monty, c’est un super coach, coach de l’année, mais si T-Lue avait été coach des Suns, il aurait pris cette décision. C’est une décision difficile, mais il l’aurait prise. »

Une embrouille qui remonte à longtemps ?

« Chris est l’un des meilleurs joueurs de basket de l’histoire… Pourquoi j’irais commenter quand certains s’en prennent à lui alors qu’ils ne sont pas sont même pas dans cette catégorie », a réagi le coach des Suns. Ce dernier a précisé que ce type de commentaires est l’une des raisons pour lesquelles il n’utilise pas les réseaux sociaux.

« Quand j’entends ce genre des choses, qu’un autre joueur s’en prenne à Chris, cela ne me tracasse pas du tout. Je regarde l’ensemble du travail de Chris, partout où il est passé, il a porté la franchise à un niveau qui n’avait jamais été atteint auparavant. Je pourrais répondre, mais on vise d’autres choses, des choses plus importantes. »

Sur Twitter, Damian Lillard y est également allé de sa réaction, en se demandant ce que Chris Paul avait « fait » à Patrick Beverley. « Le mec passe à la télé comme si sa parole avait force de loi », a poursuivi le meneur des Blazers, décrivant un « comportement très bizarre ».

Il y a quelques semaines, dans le podcast de JJ Redick, Patrick Beverley avait expliqué que lui et Chris Paul se connaissent et s’affrontent depuis longtemps. Selon le joueur des Wolves, l’embrouille remonterait au camp de LeBron James organisé par Nike, lorsqu’il était encore à la fac. Il avait alors pu affronter Chris Paul. « Je l’avais tué. Détruit. Donc quand je l’ai vu en NBA, bien sûr que cette énergie allait se retrouver dans la ligue. »

Patrick Beverley rajoutait alors respecter le talent du vétéran des Suns, mais pas tellement ses coups de vice. « Chris, il fait des trucs en douce. Les gens ne savent pas. C’est un sale petit connard. Chris le sait très bien… J’apprécie ce qu’il apporte au jeu. Il a changé le jeu. Il faut célébrer tout ce qu’il sait faire. Mais il sait aussi comment manipuler le système, et il faut également parler de tout ça ».

Un « clown » pour Matt Barnes

Et lorsqu’un internaute a comparé les statistiques de Patrick Beverley en playoffs (11 points et 5 passes) à celle de Chris Paul sur les cinq derniers matches de la série face aux Mavs (9 points et 6 passes), « Dame » a renvoyé que « personne » ne défendait sur le joueur des Wolves…

Au cœur de cette session de « trashtalking » en règle, Matt Barnes, toujours sur le plateau d’ESPN, a également mis son grain de sel pour critiquer les commentaires de Patrick Beverley. Selon lui, « CP3 », son ancien coéquipier aux Clippers, « a mal joué du Game 3 au Game 7. Il a été affreux et c’est qu’il vous dirait. […] En tant que représentants des médias, on a le devoir d’être critiques, mais je pense que la frontière est mince entre la critique et le manque de respect. Et ce que Pat Beverley a fait aujourd’hui à Chris Paul était complètement irrespectueux et inapproprié. »

À l’instar de Monty Williams, Matt Barnes considère que les deux hommes ne boxent pas dans la même catégorie.

« Chris Paul a très mal joué dans cette série et ses statistiques sont toujours meilleures que les tiennes en carrière. Il faut comprendre qu’il a été 12 fois All-Star, neuf fois membre d’une équipe ‘All-Defense’, sept fois dans le meilleur cinq défensif, il sera Hall of Famer », a énuméré le champion NBA 2017 avec les Warriors, en rappelant que Pat Bev et lui étaient des ‘role players’ « du même genre ».

« Tout ce dont il avait besoin était le nez rouge de clown, parce qu’il était là à parler comme un clown », a conclu Matt Barnes. « CP est une légende du basket. On est des ‘role players’ alors un peu de respect pour ces gars. »