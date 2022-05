Que s’est-il passé avec Deandre Ayton lors du Game 7 ?

C’est toute l’équipe des Suns qui a implosé lors du Game 7 face aux Mavericks, à domicile. En début de match, Jae Crowder et Devin Booker ont tenté de provoquer des fautes sur Luka Doncic, mais leurs tentatives ont été infructueuses et n’ont pas permis à Phoenix de rentrer dans le match, alors que le Slovène rentrait tous ses tirs.

Chauffé par le public, le leader texan a été bien secondé par ses lieutenants, dont Spencer Dinwiddie, quand la troupe de l’Arizona paniquait face à la bonne défense adverse.

L’effet boule de neige fut très violent, avec un écart qui atteignait déjà les +30 (57-27) à la mi-temps.

Dans tout ce marasme, le temps de jeu de Deandre Ayton a surpris. Certes, le pivot était ciblé par Luka Doncic sur les « switchs » et il avait pris trois fautes très rapprochées dans le deuxième quart-temps, mais il avait tout de même ses minutes classiques dans la première mi-temps. Sauf qu’au retour des vestiaires, Monty Williams l’a vite fait sortir… pour ne plus jamais le remettre en jeu. Il devra se contenter de 17 minutes au total.

À quel point les Suns tiennent-ils à lui ?

L’écart était tellement énorme (70-32 pour Dallas !) que cette décision n’a sans doute eu aucun impact sur le résultat final mais, interrogé après le match, le coach de l’année a expliqué que ce choix resterait en « interne. »

Cela ne semble donc pas être seulement un choix tactique, par rapport au fait que Deandre Ayton était constamment ciblé en défense par Dallas et qu’il n’arrivait pas à punir le « small ball » des Mavericks (5 points à 2/5, +/- de -23 en 17 minutes) en attaque. Sur les images du match, il n’y a pas de gros clash mais on voit quand même le pivot crier quelque chose (sur le fait d’avoir le ballon ?) en direction de son coach quand il s’assoit sur le banc. A-t-il dit quelque chose qui n’a pas plu à Monty Williams quant à son utilisation offensive ?

Dans une telle déroute, les esprits peuvent facilement s’échauffer et on évitera donc de tirer des conclusions trop hâtives. Sauf qu’avec Deandre Ayton, il y a un contexte délicat puisque le premier choix de la Draft 2018 n’a pas obtenu la prolongation de contrat qu’il souhaitait avant le début de saison, et qu’il va se retrouver free agent protégé l’été prochain. Cela signifie qu’il va tester le marché, et que les 29 autres franchises pourront lui faire des propositions afin de l’attirer, mais que les Suns pourront s’aligner.

On verra alors à quel point Phoenix tient à son pivot bahaméen de 23 ans…