Des Bucks très marqués par les fusillades survenues lors du Game 6

On ne saura jamais l’impact qu’aura eu cet incident en marge du Game 6 sur la suite du parcours de Milwaukee en playoffs. Toujours est-il qu’en plus de la défaite frustrante face à Boston pour leur dernier match de la série, les Bucks ont dû composer avec les forces de l’ordre afin que leur sécurité soit maintenue à la fin du match et que chacun puisse quitter le Fiserv Forum sereinement après une série d’échanges de coups de feu entre des groupes présents autour de l’enceinte de Milwaukee.

Les joueurs sont tour à tour revenus sur ce malheureux épisode dont ils se seraient bien passés, certains ayant notamment craint pour leurs proches.

« C’était effrayant. J’avais de la famille au match, je sais que tout le monde avait de la famille ou des amis là-bas. C’est clairement triste d’entendre qu’une telle fusillade avait eu lieu avec tant de gens rassemblés juste pour nous soutenir », a déploré Khris Middleton. « J’espère que nous trouverons un moyen de faire en sorte que cela ne se reproduise pas, surtout dans les lieux publics ou les rassemblements comme celui-ci, où les gens viennent faire la fête et passer un bon moment avec leur famille et leurs amis ».

Contraste saisissant avec l’euphorie du titre de 2021

Bobby Portis a, pour sa part, indiqué que les joueurs avaient dû attendre 20 à 40 minutes supplémentaires avant d’être autorisés à quitter l’enceinte. Pat Connaughton portait quant à lui un tee-shirt arboré du texte : « Protégeons les enfants, pas les armes à feu » lors du déplacement à Boston le lendemain, prônant un message d’union pour la communauté de Milwaukee et l’Etat du Wisconsin.

« Le sport est un excellent moyen de rassembler la communauté. Je l’ai déjà dit, lorsque nous avons gagné le Game 6 l’an dernier, pendant ces trois heures, personne ne s’est soucié des différences de race, de religion, de politique, d’économie. Tout le monde encourageait les Milwaukee Bucks. Tout le monde s’amusait. Tout le monde faisait la fête après notre victoire ».

Un discours qui a particulièrement résonné dans l’esprit de Wes Matthews, le régional de l’étape, lui qui a grandi à Madison, a fréquenté l’université de Marquette et qui a donc été très touché par ces incidents.

« Mes prières et mes pensées vont à toutes les victimes et à tous ceux qui sont touchés par cette situation. Il faut que ça s’arrête », a-t-il regretté. « Mon cœur se brise quand j’entends des choses comme ça. Je souhaite juste que ça se passe mieux. Je pense que nous le voulons tous. On ne veut pas en arriver au point de s’inquiéter de promener son chien ou d’être dehors avec son enfant pour profiter de la soirée. On ne veut pas se soucier de ce genre de choses. Je pense que le message est que la violence n’est pas la solution ».

Ou comment gâcher ce qui devait être une fête et qui s’est transformé en cauchemar, pour les familles des victimes.