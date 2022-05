Commande sur basket4ballers.com la chaussure retro basketball Reebok Question Mid imaginée en collaboration avec Tyrrell Winston, célèbre pour ses œuvres d’art et fan de basketball vintage. Livraison et retour offert.

Cette fois, la tige en mesh balistique et en cuir verni ressort entièrement en bleu « océan » avec une touche d’orange, sur le « Jumpman » présent au niveau du talon et au milieu des lacets qui apparaissent pour leur part en blanc. L’association fait évidemment penser aux couleurs des Dolphins de Miami (NFL).

Also available in english on Hoopsimpact.com