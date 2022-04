La Air Jordan 11 Low aura son coloris « Concord »

La Air Jordan 11 « CMFT » a conquis son public si on s’en réfère au calendrier de sorties de nouveaux coloris établi par « Jordan Brand ». En 2022, la marque au Jumpman en a déjà au moins dévoilé quatre, le dernier en date étant le retour du coloris « Concord ».

Sa particularité réside dans la base de sa tige recouverte d’une bande en cuir verni noir « piano », pour accompagner la partie en cuir blanc et nylon balistique. Le modèle est assorti de deux logos « Jumpman » ressortant en noir et d’une semelle extérieure en bleu translucide glacé.

Sortie prévue pour cet été, avec un prix qui devrait avoisiner les 120 dollars.

(Via SneakerNews)

