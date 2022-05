Doc Rivers : « Mon boulot, c’est de faire jouer ensemble les stars et de gagner »

Pour la troisième fois de suite, avec les Clippers comme avec les Sixers, Doc Rivers est éliminé en demi-finale de conférence. Dix ans qu’il n’a pas atteint la finale de conférence (2012 avec Boston) malgré des équipes avec des effectifs de grande qualité.

N’est-il pas fatigué de courir, saison après saison depuis une décennie, après les Finals et d’accumuler les déceptions en playoffs ?

« On ne peut pas abandonner ses espoirs et son rêve. C’est une poursuite acharnée », assure-t-il. « J’ai été engagé pour ça. Mon boulot, c’est de faire jouer ensemble les stars et de gagner. Je suis là pour ça. »

Il n’a pas réussi depuis 2008 et la victoire avec Boston. Mais il estime qu’il n’y a pas d’autres méthodes pour décrocher le Graal.

« Gagner, c’est compliqué. Même si les stars s’abandonnent pour jouer ensemble, ce n’est pas une garantie pour gagner. Mais je sais une chose : si on ne le fait pas, alors on ne gagne pas. C’est la clé : jouer et gagner ensemble. On doit faire ça pour gagner. Un grand joueur qui n’est grand que tout seul, ce n’est pas un grand joueur. Je prends toujours ces deux exemples-là : Magic Johnson et Bill Russell. Ils ont su devenir grands et ont permis à leurs coéquipiers d’être grands également. Quand ça se produit, alors l’équipe gagne. Kobe Bryant et Shaquille O’Neal ont eu du mal parfois, mais ils ont réussi. Ils avaient besoin l’un de l’autre. On ne peut pas gagner sans les stars et il faut trouver la solution pour jouer collectivement avec elles. »

« C’est dur, mais ça vaut le coup »

Ce discours ne fonctionne pas avec tout le monde et pas forcément en quelques mois. Pourtant, l’ancien coach d’Orlando assure que le sacrifice est récompensé à sa juste valeur.

« Il faut continuer à faire comprendre aux joueurs que cela en vaut la peine, au quotidien. Pour certains joueurs, c’est un pari de sortir de leur zone de confort. C’est dur, mais ça vaut le coup. C’est difficile parce que dans une saison, il se passe beaucoup de choses : des séries de défaites, des blessures, des mauvaises passes. Et là, les joueurs n’adhèrent plus et peuvent baisser les bras. Il faut se battre malgré tout. Il faut être implacable avec eux et qu’ils se disent que le coach n’a pas d’autres priorités : il veut gagner et ne changera pas. C’est important : il ne changera pas et on est partenaire. L’essentiel, c’est la coopération. »

Une coopération qui doit aussi se fait sentir dans tous les étages de la franchise. Le coach de Philadelphie, courtisé par les Lakers et qui pouvait aussi être licencié après deux saisons pas assez abouties, a déjà reçu le soutien de Daryl Morey, le président des Sixers, pour la saison prochaine.

« Il faut toujours que l’équipe, les dirigeants, la franchise, tout le monde ait envie de gagner. Et c’est le cas ici. Si une de ces parties n’a pas envie, on ne peut pas gagner. Si tout ce monde n’est pas sur la même longueur d’ondes, on ne gagne rien. »