Les Sixers misent toujours sur Doc Rivers et James Harden pour l’année prochaine

Critiqué pendant ces playoffs, et particulièrement agacé après l’élimination face au Heat, Doc Rivers sera toujours le coach des Sixers la saison prochaine. C’est ce qu’a annoncé Daryl Morey, le président de la franchise. Voilà qui met fin aux rumeurs d’un départ aux Lakers, ou tout simplement d’un licenciement.

« Je pense simplement que c’est un super coach et j’aime travailler avec lui » a expliqué Daryl Morey. « Je pense que Elton (Brand), lui et moi formons une super équipe, et on va voir où tout ça nous mènera. »

Autre sujet évoqué : James Harden. L’arrière All-Star a été aussi très critiqué, et comme il a la possibilité d’être free agent, il pourrait donc déjà quitter les Sixers. Mais Daryl Morey tient à lui aussi.

« Le plan est qu’il soit de retour. C’est le projet depuis son transfert » poursuit le dirigeant. « Evidemment, on doit travailler sur ça avec ses agents, et ce sera à nous de faire en sorte que ça marche. »

Une chose est sûre, il est optimiste pour la suite. « Une intersaison complète, un training camp complet, du plein temps où tout le monde peut découvrir comment tout le monde peut être bon en jouant ensemble. Ce groupe, avec Joel, James, Tobias, Maxey, a très bien joué ensemble. Nous pouvons jouer encore mieux. »