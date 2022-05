Mike Budenholzer assume son choix défensif d’avoir surtout protégé sa raquette

« C’est ce que leur défense nous a donné. » Jaylen Brown vise juste au moment de décrire la performance de son coéquipier, Grant Williams, dans le Game 7 remporté par Boston. Celui-ci a signé le match de sa vie avec 27 points grâce à un 7/18 derrière la ligne à 3-points. Le choix tactique défensif des Bucks est pour beaucoup dans cette explosion personnelle.

Mike Budenholzer a en effet préféré miser sur la protection de sa raquette, quitte à prendre le risque d’être sanctionné à l’extérieur. Placé sur Grant Williams, Brook Lopez s’est ainsi retrouvé quasiment systématiquement en retard car le pivot devait en priorité surveiller son cercle avant d’aller chercher le shooteur dans les corners.

Pourquoi ce choix ? « La question est dans la réponse », rétorque le technicien. « (Jayson) Tatum et (Jaylen) Brown ont été très efficaces dans cette série et j’ai eu le sentiment qu’il fallait essayer de réduire leur efficacité autant que possible, et donner à Brook l’occasion d’avoir un gros énorme sur le match. »

Son pivot a bien signé un double-double (15 points, 10 rebonds et 3 contres) mais à la manière d’un Rudy Gobert face à Terance Mann, il a été piégé par ce héros improbable, qui restait sur un 2/14 de loin en quatre matchs.

« Défensivement, le match était terminé avec probablement trois ou quatre minutes à jouer, ils jouaient à un rythme pour marquer une centaine de points », poursuit le coach. « Au final, bien que cela puisse toujours être mieux, la défense dans l’ensemble et l’effort de nos gars, y compris Brook, tout le monde, est à saluer. Leur défense est à saluer. On doit marquer, on doit être meilleurs en attaque. »

Avec seulement 81 points, son équipe n’avait jamais si peu marqué dans ces playoffs, ni même depuis le début de l’année si on prend en compte l’ensemble de la saison régulière. Amputée de Khris Middleton, sa formation a terminé avec un triste 4/33 derrière l’arc là où les Celtics, profitant pleinement du choix défensif des Bucks, ont terminé avec un nouveau record de franchise en playoffs avec 22 réussites de loin (22/55).

Comme l’expliquait Mike Prada, ce type « d’impasses » est un outil psychologique, les défenses misant sur les probabilités pour faire douter les adversaires. Parfois ça marche, parfois non…