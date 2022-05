NCAA | Le Français Josh Mballa rejoint Ole Miss

L’objectif Draft 2023 est fixé pour Josh Mballa. Le Français, né à Detroit mais qui a grandi à Bordeaux avant de retourner aux États-Unis pour le lycée, change d’air et rejoint la fac’ d’Ole Miss pour sa dernière année NCAA.

L’intérieur avait débuté sa carrière universitaire en 2018 à Texas Tech, où il avait ciré le banc (17 matchs, 3.4 minutes). À l’été 2019, en quête de temps de jeu, il avait alors rejoint Buffalo, dans la modeste conférence MAC (Mid-American Conference). Chez les Bulls, il a explosé, s’imposant comme un pilier de la raquette pendant trois ans : 10.8 points et 9.6 rebonds en 2019/20, 15.3 points et 10.8 rebonds en 2020/21 (élu meilleur défenseur de la saison en conférence MAC cette saison), et 13 points et 8.6 rebonds en 2021/22.

Il rejoint désormais la solide conférence SEC (Kentucky, Auburn, Tennessee…), bien plus médiatisée et compétitive que la MAC. À un an de la Draft 2023, c’est un choix sportif assez logique de la part de Josh Mballa, qui entend faire grimper sa cote auprès des franchises NBA.

À bientôt 23 ans, le Frenchie, affublé de son numéro #33 en référence à sa Gironde d’adoption, pourrait s’assurer une sélection au second tour s’il réussit sa saison sur le campus d’Oxford, dans le Mississippi.