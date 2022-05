Devin Booker entre frustration et projection

Comme l’a reconnu Monty Williams, Phoenix a livré son pire match au pire moment de la saison. Individuellement aussi, le constat a été sans appel pour un joueur comme Devin Booker, attendu parmi les héros de ce Game 7 dans l’Arizona et qui, comme Chris Paul, a finalement été muselé par la défense des Mavericks.

Avec 11 points à 3/14 au tir, dont 0/4 derrière l’arc et un retentissant -41 au +/-, l’arrière n’a jamais trouvé la clé pour lancer la machine dans cette rencontre décisive.

« Ils ont suivi leur plan de jeu. Ils ont fait un bon boulot en me forçant à lâcher le ballon et en trappant sur toutes les actions dans lesquelles j’étais impliqué », a-t-il déploré après la rencontre. « J’ai toujours dit que je n’étais pas la personne qui allait prendre des tirs par dessus huit joueurs. Je vais toujours essayer de faire les bons choix. Je n’ai pas toujours réussi. J’ai raté quelques tirs au début, quelques positions ouvertes que j’ai eues, et c’était tout ».

Un peu de temps en famille pour tourner la page

Comme l’an dernier, lorsque les Suns avaient échoué en finale NBA après avoir mené 2-0, Devin Booker va devoir digérer ce non-match pourtant disputé à la maison. L’an dernier, il avait vite pu basculer sur les Jeux Olympiques. Cette fois, c’est auprès de sa famille qu’il espère se ressourcer et se changer les idées.

« C’est un peu la même chose (émotionnellement). On échoue près de notre but. Même si l’an dernier on a fini un peu plus proche, ça fait quand même mal », a-t-il ajouté. « On doit l’assumer en tant qu’équipe, revoir tout ça et l’utiliser comme une source de motivation comme on l’a fait après les Finals NBA l’an dernier. Partir avec ça en tête pour l’été. C’est dur. Il va nous falloir quelques semaines pour faire le vide dans nos têtes et tourner la page. Le bonus, c’est qu’on va pouvoir passer du temps en famille après une saison de 100 matchs. Beaucoup de nos familles font d’énormes sacrifices autour de nos emplois du temps. Maintenant, on va un peu pouvoir passer du temps avec elles ».

La série a notamment été marquée par ses quelques piques échangées avec Luka Doncic. Il s’est tout de même montré bon perdant en allant féliciter son bourreau à la fin du match.

« Ça n’a jamais débordé entre nous à travers toute la série » assure toutefois Devin Booker. « Je lui ai juste dit : ‘Bien joué, félicitations et bonne chance pour la suite’ ».