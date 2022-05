Pas de retraite et pas de départ pour Chris Paul

C’est une stat qui fait mal, et qui va ternir la belle saison de Chris Paul. Par cinq fois, en carrière, le meneur de Phoenix a perdu une série de playoffs alors que son équipe menait 2-0. C’est un record pour un joueur, et les couacs de Chris Paul en playoffs rappellent forcément ceux de son ancien coach, Doc Rivers.

Après avoir débuté la série sur les chapeaux de roue, le meneur All-Star s’est éteint, et curieusement, il a disparu des radars au moment même où il fêtait ses 37 ans. D’un seul coup, et alors qu’il était si propre jusque-là, il a fait son âge, son adresse a disparu et les pertes de balles se sont enchaînées. Cette nuit, il finit ce Game 7 avec 10 points, 4 passes et 1 rebond pour un +/- de -37 ! Mais il l’assure, aucun problème physique de son côté.

« Personnellement, je pense que c’est de ma faute. Je suis le leader de l’équipe »

« Toute l’année, on s’est appuyé sur notre défense. Ce soir, elle n’était pas au niveau, et l’attaque non plus (…) On n’a simplement pas réussi à mettre un tir. Ils ont mieux exécuté leurs systèmes que nous » répond-il. « [Ce n’est pas une question de fatigue]. On est fait pour ça. C’est juste qu’on n’a pas défendu, et qu’on n’a pas mis nos tirs. Ça craint, mais c’est comme ça. »

Quel leçon retenir de cette défaite dès les demi-finales de conférence ? « Il n’y a pas meilleur message que de se remettre au travail. Au final, on veut se donner une chance de gagner le titre, et on faisait partie des 16 équipes… On a réalisé une très grande saison régulière, mais on n’a pas atteint notre objectif. Donc je pense que chacun va juste essayer de faire un petit mieux la saison prochaine. »

Pour lui, sa responsabilité est plus grande que celle du coach ou de Devin Booker, auteur d’un vilain 3 sur 14 aux tirs : « Personnellement, je pense que c’est de ma faute. Je suis le leader de l’équipe. Je dois faire en sorte qu’on prenne les bons tirs. C’est comme ça… »

Sera-t-il toujours là ? « Chaque année, on dit que c’était ma meilleure chance de gagner le titre… Je peux vous dire que la saison prochaine, on sera de retour, et que je ne prends pas ma retraite. J’espère que je serai en bonne santé pour revenir, mais je vais continuer de jouer. »