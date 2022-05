Kevin Love toujours très en colère après son aventure écourtée avec Team USA

Avec son expérience et son envie de retrouver du plaisir après plusieurs années frustrantes, Kevin Love avait le parfait profil pour rejoindre Team USA l’été dernier. Il était un idéal 11e ou 12e homme pour le groupe qui allait disputer les Jeux olympiques.

Mais quelques jours avant le grand départ pour Tokyo, le champion 2016 a déclaré forfait, trahi par son physique et une blessure au mollet.

« Je ne me suis jamais vraiment remis de cette blessure avant août sans doute », avait-il expliqué à The Athletic en mars. « Cela m’a aidé à me reconcentrer sur l’essentiel : revenir en forme. Je n’étais pas capable de sauter. C’était assez visible que, à Las Vegas, je n’étais pas au niveau nécessaire pour assurer ma présence avec Team USA. »

Sauf que Jerry Colangelo avait eu la dent dure suite à cet épisode. Il avait clairement parlé d’une « erreur » de casting, engendrant une réponse cinglante de l’ancien All-Star : « Je l’emmerde. »

Et même après avoir vidé son sac encore récemment, Love est toujours très en colère contre certains dirigeants de Team USA, et sans doute envers Colangelo.

« Des personnes avec lesquelles j’ai eu des relations dans Team USA pendant longtemps m’ont dénigré », assure-t-il au Bleacher Report. « Et je n’ai pas aimé ça. J’estime avoir fait ce qu’il fallait en arrivant, pour obtenir une place. Je trouve que c’était assez injuste venant de l’élite de notre fraternité de 450 joueurs. On pourrait penser qu’on va prendre soin les uns des autres. »

Heureusement pour lui, si jamais il espère revivre une aventure internationale, Colangelo n’est plus l’homme fort de USA Basketball. Il a été depuis remplacé par Grant Hill. Et Love en semble ravi…