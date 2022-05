Kevin Love vide son sac

Dauphin de Tyler Herro dans les votes pour le meilleur sixième homme de l’année, Kevin Love aurait sans doute mérité le trophée du « comeback player of the year » s’il existait toujours. Alors que beaucoup pensaient qu’il allait être coupé ou qu’il n’avait plus le niveau pour jouer en NBA, l’ancien All-Star s’est retrouvé dans ce rôle de 6e homme des Cavaliers aux côtés d’une flopée de jeunes talents.

Sur Instagram, l’ancien coéquipier de LeBron James a décidé de régler ses comptes et de rappeler quelques vérités.

« Après la blessure la plus frustrante de ma carrière pendant la saison 20/21 et mon retrait de Team USA pendant l’été parce que je ne me sentais pas complètement guéri et en forme, beaucoup de gens ont dit que j’étais fini » écrit-il. « Certains sont même allés jusqu’à écrire que « Love devrait bientôt envisager la retraite… Cela venait même de personnes que je pensais respecter et qui, en face de moi et dans mon dos, étaient des hypocrites. Je n’ai jamais laissé ces commentaires ébranler mon façon d’y croire« .

Kevin Love explique qu’il s’est remis en question, mais aussi qu’il a pris, à bras le corps, ce nouveau challenge.

« J’ai travaillé comme un fou pour débuter la saison en bonne santé, avec l’objectif d’être disponible et la volonté d’aider une jeune équipe à franchir une nouvelle étape. Être le vétéran que je n’ai jamais eu au début de ma carrière. Je voulais aider à construire une culture de la victoire qui s’imprègne quelle que soit la composition de l’équipe ».

Pour cela, il a accepté d’être un vrai remplaçant. Les dirigeants avaient recruté Evan Mobley et Lauri Markkanen mais aussi prolonger Jarrett Allen. Inutile de rêver à un poste de titulaire.

« Les stats ne mentent pas, et je vais en donner quelques unes… »

« Les sacrifices rapportent davantage qu’ils ne coûtent » poursuit-il. « Pour que cette équipe fasse un bond en avant, j’ai dû me sacrifier et sortir du banc pour la première fois en 13 ans. Je n’ai pas lutté, j’avais faim pour avoir un impact positif et être productif comme je l’ai toujours fait. Je suis reconnaissant envers JB (Bickerstaff) pour sa transparence et sa confiance. Tu m’as permis d’être la meilleure version de moi-même. Entre nous, ce sera toujours plus grand que le basket. »

Ensuite, il rappelle quelques chiffres. « Les stats ne mentent pas, et je vais en donner quelques-unes… J’ai terminé en tête du classement des double-double pour les joueurs qui sortent du banc. J’ai battu un record de franchise pour les 3-points inscrits par un remplaçant. Je suis le numéro 1 de l’équipe à 3-points avec 187 paniers. Je suis le co-leader de la NBA pour les passages en force provoqués. Et comme mon objectif était d’être le plus disponible possible, je suis celui qui a le plus joué de l’équipe, et à l’exception des rencontres ratées à cause du Covid, j’ai joué tous les matches. »

À ceux qui le trouveraient trop prétentieux de poster un tel message alors qu’il n’est « que » deuxième des votes, il conclut : « Cela signifie quelque chose pour moi de regagner le respect dans un championnat et un sport auxquels j’ai consacré toute ma vie. Donc, je le répète : ‘Ne soyez jamais défini par ce que les autres disent que vous êtes’. La plupart du temps, les gens ne voient pas les choses depuis le terrain. Beaucoup de sièges dans une salle sont occupés par ceux qui n’ont jamais été sur le terrain, et ils jettent l’ombre sur vous en restant à l’abri. Donc, continuez à vous montrer. Restez affamé. Et dites merde à ce qu’ils pensent. »