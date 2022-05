Les Warriors voulaient vraiment éviter de reprendre l’avion pour Memphis

Écrabouillés de 39 points (134-95) lors du Game 5 à Memphis, les Warriors ont-ils appréhendé ce Game 6 à domicile comme un Game 7, en sachant que s’imposer lors de l’ultime match dans le Tennessee serait très difficile ?

Draymond Green et Klay Thompson n’ont pas souhaité confirmer, mais les deux hommes étaient certainement bien contents de ne pas prolonger la série pour une septième rencontre.

« Je ne voulais pas reprendre l’avion » explique l’ailier fort. « L’une des choses qu’on oublie dans cette série, c’est qu’il y a quatre heures et demie d’avion (entre San Francisco et Memphis) et c’est brutal. Donc je ne voulais pas reprendre l’avion. C’était plutôt éviter de prendre l’avion que de jouer à Memphis.

L’avion, c’est aussi ce que l’arrière a mis en avant.

« C’est un long vol pour Memphis. C’est vraiment long, et nous avons passé beaucoup de temps au Hyatt (l’hôtel de Memphis où l’équipe reste). Même si j’aime jouer à l’extérieur, ce sera un jour de repos bien mérité demain et, à notre âge, nous prenons tout le repos que nous pouvons avoir. Même s’il ne s’agissait pas d’un Game 7, il y avait définitivement ce sentiment au moment de la victoire. Nous méritons de prendre quelques jours de repos. »

Surtout que les Suns et les Mavericks, eux, vont disputer un Game 7, avant la finale de conférence…

« Je vais juste être un fan » explique Stephen Curry sur cet ultime match, qu’il va évidemment regarder. « Cette série a été incroyable. Les équipes ont gagné tous les matchs à domicile, non ? On verra bien ce qui se passe au septième match. C’est assez divertissant, le niveau est élevé. Ce sont deux équipes différentes, donc c’est un peu difficile de… J’en parlerai probablement lundi ou mardi quand nous saurons contre qui nous allons jouer. Mais je vais me contenter d’être un fan et de prendre plaisir à regarder deux matches le dimanche (il y aura aussi le Game 7 entre les Bucks et les Celtics), sachant que nous avons quatre jours de repos, ce qui est assez spécial. »