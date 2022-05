Golden State écarte Memphis et retrouve la finale de conférence !

Au terme d’un match exceptionnel où les deux équipes se sont rendus coup pour coup pendant 42 minutes, ce sont finalement les Warriors qui ont eu le dernier mot. Les Grizzlies n’ont cependant pas à rougir. Ils se sont battus comme des beaux diables et il faudra compter sur eux lors des prochaines saisons.

Avec Kevon Looney de retour dans le cinq de départ, les Warriors prennent le meilleur départ pour la première fois de la série (16-8). Draymond Green est beaucoup plus agressif et Klay Thompson entame par un 3/3 de loin mais 6 pertes de balle donnent 9 points à Memphis. Grâce au duo Brooks – Bane, les Grizzlies passent devant mais dans le sillage d’un Kevon Looney intraitable au rebond et d’un 7 sur 13 de loin, Golden State vire en tête (30-26).

Alors qu’une passe splendide main gauche de Jordan Poole débouche sur un nouveau tir primé de Klay Thompson, les Grizzlies encaissent sans jamais flancher. De’Anthony Melton et Brandon Clarke les gardent en embuscade avant que deux tirs primés de suite d’un Dillon Brooks à la main chaude ne lancent un 4-0 qui jette un froid dans le Chase Center (51-44) ! Malgré un festival de ballons perdus, les Dubs évitent de prendre un éclat et c’est à leur tour de tenir bon, avant de répondre par un un 9-0, grâce à un Stephen Curry pourtant en difficulté, pour reprendre l’avantage à la mi-temps (53-51).

Le chassé-croisé reprend de plus belle en troisième quart temps. Dix points de « Game 6 Klay » lancent les Warriors mais Dillon Brooks et Desmond Bane lui répondent pour rester au contact (69-66). La défense de Golden State monte alors en intensité avec trois stops de suite mais Stephen Curry, Draymond Green, et Klay Thompson enchainent trois passes dans les tribunes pour garder les Grizzlies dans le coup (74-68). Cinq points de Desmond Bane terminent un 7-0 de Memphis qui prend l’avantage mais Curry lui répond pour donner un point d’avance aux Dubs avant le dernier quart temps (78-77).

Klay Thompson et Dillon Brooks échangent des mots doux et la tension monte de deux octaves alors que chaque point vaut de l’or. Alors qu’un tir primé de Desmond Bane donne deux points d’avance à Memphis, c’est Andrew Wiggins qui sonne la révolte. Il marque un tir à 3-points, vole la balle dans les mains de Brooks puis file au dunk, avant de réaliser un nouveau stop qui débouche sur un tir primé de Stephen Curry. 8-0 en 70 secondes (95-89) !

Avec pourtant encore six minutes à jouer, ces trois possessions font basculer la rencontre. Soudain, l’attaque des Warriors retrouve son rythme et leur défense sort les barbelés ! Alors que Draymond Green et Kevon Looney font une moisson au rebond offensif, les « Splash Brothers » font mouche de loin en particulier Stephen Curry qui marque 11 points dans ses dernières minutes. Les Dubs transforment ce 8-0 initial en un 23-7 pour terminer la rencontre, alors que le Chase Center scande « Whoop That Trick », et file vers la finale de conférence pour la première fois depuis 2019 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’ajustement tactique des Warriors. Dominés à l’intérieur depuis le retour de Steven Adams, les Warriors sont revenus à la cinq traditionnel avec Kevon Looney au poste de pivot. Ce changement leur a permis de contrôler le rebond mais ils ont également chassé les intérieurs de Memphis sur des switchs pour pouvoir les attaquer en un-contre-un, et forcer les Grizzlies à faire des rotations pour trouver des tirs ouverts.

– Memphis rate une occasion de prendre le large. Derrière pendant les 18 première minutes, les Grizzlies ont encaissé les tirs primés et les rebonds offensifs de Golden State sans jamais prendre l’eau. Les nombreux ballons perdus de Golden State, couplés à l’adresse de loin de Dillon Brooks, leur ont alors permis de passer un 14-0 à leur adversaire pour prendre sept points d’avance. Les trois minutes suivantes seront alors capitales. Alors que les Warriors continuent de se précipiter et d’enchainer ballons perdus et tirs forcés, les Grizzlies manquent l’occasion de leur mettre la tête sous l’eau. Au contraire, une faute flagrante sur Dillon Brooks relance Golden State qui termine la mi-temps sur un 9-0.

– Les 70 secondes décisives d’Andrew Wiggins. Avec 6 minutes et 55 secondes à jouer, Desmond Bane a rendu l’atmosphère du Chase Center irrespirable. Son tir primé donna l’avantage aux Grizzlies, 89-87. Avec Curry dans le dur et Thompson cherchant l’estocade, c’est finalement Andrew Wiggins qui a pris ses responsabilités. Memphis l’a volontairement laissé ouvert et, en fin de possession, il a répondu à Bane. On ne le sait pas encore mais les Grizzlies ne passeront plus devant. Wiggins enchaine avec une interception, un dunk, et un stop sur Brooks. Ce sont ses quatre actions qui ouvriront les vannes pour Golden State et qui fera sauter le verrou de la défense des Grizzlies.

– 25 rebonds offensifs pour Golden State. La bataille des possessions était la clé de cette série. Les Warriors ont de nouveau perdu ballon après ballon, terminant avec 19 turnovers au total qui ont donné 18 points aux Grizzlies. Ils ont toutefois fermer le robinet au meilleur moment, perdant seulement deux ballons en dernier quart-temps. En face, c’est le rebond offensif qui a fini par tuer Memphis. Les Warriors ont terminé la rencontre avec 25 rebonds offensifs, dont 11 en dernier quart-temps. Lors des trois premiers quart-temps, Golden State n’a pu capitaliser sur ses secondes chances. La donne a aussi changé dans ces dernières minutes. Les Warriors ont gagné la bataille du rebond 70 à 44 (!!), avec 22 rebonds pour Kevon Looney, dont 11 offensifs, 16 pour Draymond Green, et 10 pour Andrew Wiggins. À eux trois, ils ont pris quatre rebonds de plus que Memphis… C’est l) que le match et la série se sont joués.

TOPS/FLOPS

✅ Kevon Looney. De retour dans le cinq de départ pour faire face à Steven Adams, Kevon Looney a sorti la meilleure performance de sa carrière. Il a établi un nouveau record en carrière avec 22 rebonds, dont 11 offensifs, en jouant 35 minutes, un record aussi pour lui. Les Warriors peuvent lui dire merci.

✅ Klay Thompson. La légende de « Game 6 Klay » continue ! Alors que son « Splash Brother » et Jordan Poole étaient à la rue, c’est lui qui a assuré le scoring, marquant 27 de ses 30 points lors des trois premiers quart-temps. Il a terminé le match à 8 sur 14 de loin. Son intensité a déteint sur le Chase Center.

✅ Draymond Green. Méconnaissable dans cette série, l’homme a tout faire a été beaucoup plus agressif ce soir, terminant avec 14 points, 16 rebonds, 8 passes. Il a également limité Jaren Jackson Jr a 5/19 aux tirs !

✅ Andrew Wiggins. « Maple Jordan » était de sortie ce soir, terminant avec 18 points et 10 rebonds. Il a été décisif des deux côtés du terrain.

✅ Dillon Brooks. Hué pendant tout le match, Dillon Brooks, qui était à 18% de réussite à 3-points sur la série, a sorti un match monstrueux. Il a terminé meilleur marqueur des Grizzlies avec 30 points à 7/15 de loin.

✅ Desmond Bane. Il a continué sur sa lancée du Game 5 pour sortir un match digne de sa saison, terminant avec 25 points à plus de 50% de réussite.

✅ ⛔ Stephen Curry. À la rue pendant trois quart-temps et sans rythme, il est sorti de sa boite au meilleur moment pour marquer 11 de ses 29 points en dans les six derniers minutes pour finir le boulot. Il a terminé à 10 sur 27 aux tirs.

⛔ Jordan Poole – Jaren Jackson Jr. Les deux anciens coéquipiers sont passés au travers offensivement. Poole a fini à 4/15 aux tirs, Jackson Jr à 5/19.

LA SUITE

Les Warriors joueront les Suns ou les Mavs en finale de conférence.