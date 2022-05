Les Bucks impatients de jouer le Game 7

Jaylen Brown a déjà lâché, pour ESPN, l’expression consacrée : « Les deux plus beaux mots du basket : Game 7. » La série entre Boston et Milwaukee, déjà superbe, va se prolonger avec un match décisif dimanche soir.

Les Bucks, qui viennent de manquer une balle de match à domicile, sont déjà tournés vers cette grande soirée et ne s’attardent pas sur la déception du Game 6.

« C’est la première équipe à quatre victoires », rappelle Mike Budenholzer au Milwaukee Journal-Sentinel. « On veut être cette équipe. C’est chacun son tour puisqu’aucune équipe n’a encore gagné deux parties d’affilée dans cette série. Maintenant, c’est le match final. Tout le monde dans le sport est impatient de voir cette rencontre. On dirait un match universitaire, du tournoi NCAA. Une défaite et la saison est terminée. Une victoire et ça continue. C’est excitant. »

Les Bucks avaient déjà connu ça la saison passée, avec un fabuleux Game 7, au même stade de la compétition, à Brooklyn. Qui a pu oublier le shoot de Kevin Durant et ses quelques centimètres en trop sur la ligne à 3-pts ?

Les voilà de retour à Boston, où ils ont déjà gagné le Game 1 et 5 de cette demi-finale de conférence. « C’est une question d’expérience. Il faut prendre soin de soi, de son corps, s’appuyer sur le travail qu’on a effectué auparavant », avance Jrue Holiday. « Pendant la saison et même avant ça. »

Un Game 7 à Boston, le héros du Game 5 connaît déjà. Il y a dix ans, toujours en demi-finale de conférence, lui et les Sixers s’étaient inclinés, dans le Massachusetts, face à Kevin Garnett, Paul Pierce et Ray Allen.

« Il faut vivre le moment. C’est mon troisième Game 7 (Boston en 2012 et Brooklyn l’an passé), et je suis à une victoire partout. J’aimerais que le pourcentage de victoire soit de mon côté. Globalement, c’est mental. La fatigue rentre en ligne de compte, mais au fond, on est tous des professionnels. On va tout donner. »