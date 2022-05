Quand les Grizzlies boostent l’économie de Memphis

Voilà sept ans que les Grizzlies n’avaient plus passé un premier tour de playoffs. Depuis l’arrivée de Ja Morant en 2019, la franchise a pris un nouveau départ avec pour point d’orgue cette saison qui a vu Memphis accrocher la deuxième place de la conférence Ouest.

Au fil des mois et particulièrement depuis le début des playoffs, la ville a pu mesurer l’impact de ce regain d’attractivité en termes de tourisme. Et sur cette série face aux Warriors de Stephen Curry, les chiffres ont explosé.

« Un grand nombre de ces billets sont achetés par des personnes de la région et de tout le pays », a par exemple noté Kevin Kane, président de « Memphis Tourism ». « Les gens viennent, ils restent dans nos hôtels et profitent de ce que Memphis a à offrir. Si nous allons de plus en plus loin en playoffs, cela représentera des millions de dollars pour notre économie ».

Malheureusement, l’aventure s’est terminée la nuit dernière, mais le bilan économique reste remarquable.

Plus d’activité générée dans tous les secteurs du tourisme

D’après les chiffres de la « Downtown Memphis Commission », on recense environ 19 000 personnes au sein de Beale Street, la rue principale de la ville, lors d’un dimanche classique.

Pour le premier match de la demi-finale de conférence face aux Warriors, ce chiffre a pratiquement doublé, montant à 39 000 ! Cette affluence se ressent aussi au sein des hôtels du centre-ville qui affichent actuellement tous complets et ont enregistré 25% de séjours supplémentaires depuis le début des playoffs.

« Au cours des derniers week-ends, nous avons vu un nombre important de personnes visiter Beale Street », a reconnu Paul Young, PDG et président de la « DMC ». « Tout le monde sait combien les deux dernières années ont été difficiles avec le COVID et toutes les restrictions. Ces séries de playoffs ont été excellentes pour nos entreprises et pour notre communauté ».

L’émulation autour de ces Grizzlies dépasse donc le cadre de la ville de Memphis, considérée comme le plus petit marché de la NBA avec un peu plus de 600 000 habitants. L’espoir des acteurs locaux est à présent que l’engouement perdure sur plusieurs années pour dynamiser la ville et son économie.

« Ça incite les investisseurs à redoubler d’efforts pour notre ville et à trouver d’autres moyens d’investir ici. Ce qui a également un impact sur les familles locales car ce sont des emplois supplémentaires qui seront créés à long terme », a ajouté Paul Young.

L’idéal serait aussi de recevoir le All-Star Game puisque la ville ne l’a jamais accueilli !