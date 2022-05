À la Draft 2020, Tyrese Maxey s’imaginait… à Miami

Parmi les très bons élèves de la Draft 2020, Tyrese Maxey fait le bonheur des Sixers depuis bientôt deux ans. Choisi en 21e position par la franchise de Philadelphie après une bonne saison « freshman » à Kentucky (14 points, 4.3 rebonds, 3.2 passes), le « combo guard » pensait cependant que son nom serait appelé au choix précédent.

C’est ce qu’il a confié à Yahoo Sports, à quelque heures d’un Game 6 crucial face au Heat, justement. « Je pensais que Miami allait me choisir en #20. » avoue-t-il. « Bien sûr, j’étais heureux d’être drafté. C’est mon rêve qui devenait réalité. Mais je suis aussi un compétiteur, et je trouvais que j’étais suffisamment bon pour partir avant. Quand des équipes font l’impasse, on n’oublie pas.«

Le Heat, qui l’année précédente avait sélectionné un autre joueur formé à Kentucky (Tyler Herro en #14), avait porté son choix sur Precious Achiuwa ce soir-là, avec ce 20e choix. Avant de l’envoyer à Toronto après sa saison rookie, dans le cadre du « sign-and-trade » de Kyle Lowry l’été dernier.

Tyrese Maxey ajoute également que dans un premier temps, il s’est d’abord vu en fin de « lottery », à San Antonio, qui détenait le 11e choix, ou à Orlando, en 15e position. Mais les Spurs et le Magic avaient sélectionné respectivement Devin Vassell et Cole Anthony. « Miami, Orlando et San Antonio. Ce sont les trois équipes que j’imaginais comme mes potentielles destinations. Quand j’ai commencé à glisser, ça m’a agacé. »

Le « fit » plutôt que le « pick »

Si la sélection de Tyrese Maxey en 21e position par les Sixers ressemble aujourd’hui à un des meilleurs coups de la Draft 2020 (17.5 points à 48.5%, 3.2 rebonds, 4.3 passes cette saison), il a quand même fallu digérer la « chute » pour l’arrière.

C’est son agent, Rich Paul, de Klutch Sports, qui s’en est chargé, rappelant à son jeune client que le « fit » avec une équipe était plus important que la position dans la Draft.

En clair, il sortait clairement gagnant d’une sélection par Philadelphie, dans une équipe de playoffs, plutôt qu’une sélection plus tôt, et peut-être plus élogieuse, mais dans une bien moins bonne équipe.

« Il [Rich Paul] a utilisé une phrase pendant qu’on se préparait pour la Draft : le ‘fit’ plutôt que le ‘pick’. Il expliquait que c’était plus important de tomber dans LA bonne équipe que d’être sélectionné tôt » se rappelle le troisième meilleur marqueur des Sixers. « Et je pense que cette mentalité m’a aidé. Car on veut être dans une équipe qui nous donnera notre chance, avec le bon système, les bons coéquipiers. Et Rich me connait, il sait que je veux gagner. Donc il m’a rassuré, et aujourd’hui je suis satisfait d’être là où je suis, à aider une équipe qui vise un titre. »