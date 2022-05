Tracy McGrady finance personnellement sa ligue de un-contre-un

Tracy McGrady ne semble pas du genre à rester les bras croisés à la retraite. L’ancien scoreur du Magic et des Rockets intervient comme consultant sur ESPN, il a également investi dans le baseball, démarré son agence de représentation avec Jermaine O’Neal et vient de lancer sa propre ligue de un-contre-un.

Sa « Ones Basketball Association » va ainsi s’étaler sur sept semaines, faisant s’affronter des basketteurs en un-contre-un, avec un chèque de 250 000 dollars pour le grand vainqueur de ce tournoi, à Las Vegas.

« Tout le monde ne peut pas atteindre la NBA », explique-t-il dans une interview à The Athletic, sur ses motivations quant à ce projet. « Tout le monde ne peut pas traverser les mers ou ne veut pas aller jouer à l’étranger, alors j’ai voulu créer une plateforme pour ces gars qui jouent toujours à un haut niveau de basket, qui ont toujours un fort amour pour le basket, mais aussi leur donner une seconde chance de réaliser leur rêve. »

Le Hall of Famer répète que l’idée lui est venue en discutant avec ses deux fils, âgés de 13 et 16 ans, qui n’ont pas la patience pour regarder des matchs NBA en entier, et qui se contentent de highlights sur YouTube.

« C’est la plateforme que je suis en train de créer. Et pourquoi pas le basket en un-contre-un ? C’est un sport mondial. Nous sommes assis et nous regardons le tennis. Nous sommes assis et nous regardons la boxe. DU MMA. Le basket est un sport universel. C’est mondial. C’est l’essence même du basket. Même à cinq-contre-cinq, il y a des duels en un-contre-un. Je voulais juste redéfinir ce qu’est le un-contre-un au basket parce que les gens pensent que c’est du streetball. C’est tellement plus que ça. Je veux vraiment créer des stars à partir de ma ligue ».

Pour cela, Tracy McGrady prend un risque financier car il explique n’avoir accepté aucun investisseur extérieur. Il finance cette première édition totalement de sa poche, pour « une jolie somme ».

« Je vais mettre la main à la poche », continue-t-il. « Mais ce n’est pas grave, car j’y crois … Je joins le geste à la parole et je pense que c’est quelque chose que les consommateurs et les fans aimeront regarder. »