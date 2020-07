Tracy McGrady et Jermaine O’Neal s’associent pour créer leur agence de réprésentation

Draftés à une année d’écart, mais représentés pas le même agent à leurs débuts, Tracy McGrady et Jermaine O’Neal sont amis depuis vingt ans et entretiennent depuis quelques mois le rêve d’ouvrir leur agence de représentation.

Le premier vit à Houston, le second à Dallas, et le duo a accéléré le processus de réflexion pendant le confinement concernant « Seven1 Sports Group and Entertainment », le nom de cette structure qu’ils aimeraient voir naître l’an prochain (Seven1, pour leur deux chiffres fétiches).

Le temps que Jermaine O’Neal passe son diplôme auprès du syndicat des joueurs, lui qui a déjà un pied dans ce monde avec son « Drive Nation program » à Irving, au Texas, qui a vu passer trois candidats à la Draft 2020, R.J. Hampton, Tyrese Maxey et Jahmi’us Ramsey, ainsi Cade Cunningham, attendu lui en 2021.

C’est dans le New York Times que les deux hommes font le point sur ce projet, et en expliquent la genèse : la volonté de donner aux adolescents promis au haut niveau, une base pour avancer. Celle qui leur a manqué à eux.

« J’ai rencontré mon père tard, et il est mort neuf mois après ça » explique Jermaine O’Neal. « J’ai vraiment eu de la chance d’avoir un noyau de gens autour de moi, qui m’a aidé à traverser les galères, mais je vous garantis qu’aucune des équipes pour lesquelles j’ai joué ne connait ça de moi. Ne pas pouvoir prendre le téléphone, appeler mon père et lui demander : ‘Est-ce que tu peux m’aider ?’ ou ‘Es-tu fier de moi ?’ ou bien le soir de ma Draft, ou lors de la naissance de mes enfants… »

« Il n’y a pas de formule magique, mais on est différent »

« Pendant ma carrière, j’ai détesté le fait de ne jamais avoir pu emmener mon père dans mon environnement » enchaîne de son côté Tracy McGrady. « Vous savez à quel point c’est dur d’être un joueur d’élite dans cette ligue, d’être considéré comme une superstar, puis de connaître une blessure qui change ta carrière ? Vous savez à quel point c’est difficile d’avoir ça et de ne pas pouvoir en parler avec son père ? »

Les deux hommes s’en sont malgré tout bien sortis avec des carrières hors normes récompensées par 13 sélections au All-Star Game en cumulé et une place au Hall of Fame pour T-Mac. Ce qui les rend encore plus légitime selon eux et compense leur manque d’expérience. « Il n’y a pas de formule magique pour ça » confesse Jermaine O’Neal. « Mais on est différent. Vous ne pouvez pas nommer un autre duo qui a eu autant de succès, de hauts et de bas, que nous pendant notre carrière. » Est-ce que ça suffira ? Ils veulent y croire.

« On a pensé que c’était un besoin, et on avait la passion pour y aller » justifie Tracy McGrady. « On côtoie des enfants tous les jours avec nos programmes. Ça a du sens. On voit qu’il y a un manque d’information pour eux, donc quelque part on plomberait notre communauté si on ne partageait pas notre expertise sur ce que l’on sait, si on ne les guidait pas. On doit le faire. »