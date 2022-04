Avec « Ones Basketball Association », Tracy McGrady lance sa ligue de un-contre-un

« C’est comme les combats de l’UFC. Quand ces gars s’affrontent, on sait qui est le plus fort, parce que c’est juste un-contre-un ».

Tracy McGrady n’a pas prévu de cage pour entourer les demi-terrains de sa « Ones Basketball Association ». En revanche, il compte bien sur l’esprit de compétition et le talent individuel de ses participants pour faire la meilleur pub pour son championnat de un-contre-un.

Dans la lignée du succès de la « BIG3 », T-Mac a voulu décliner le principe en mettant en place une ligue de un-contre-un, la « Ones Basketball Association », avec pour objectif de trouver le meilleur joueur du pays dans cet exercice. Il s’est aussi nourri de sa propre expérience avec ses deux fils pour essayer de proposer un format qui plaira aux plus jeunes, qui ont tendance à délaisser les matchs NBA, jugés parfois trop longs.

« J’ai moi-même deux fils, et je dirige un programme AAU. Mes garçons ne regardent pas les matchs NBA, ni le basket universitaire, et même les gars de mon programme ne s’assoient pas pour regarder deux heures et demie, trois heures de basket », a-t-il confié. « Mais ce qu’ils aiment, ce sont les formats courts sur YouTube, des résumés, des choses comme ça, vers lesquelles ils gravitent. Alors pourquoi ne pas créer quelque chose de court, de divertissant, dans lequel ils se retrouvent ? Parce qu’ils jouent tout le temps au basket en un-contre-un ».

L’ancien scoreur a également glissé qu’il était régulièrement interrogé sur sa place dans l’histoire parmi les Kobe Bryant, Kevin Durant et autres, et qui remporterait un tournoi de un-contre-un parmi eux. « En dehors de moi, je dirais Kobe. Kobe était vraiment un joueur de un-contre-un. C’était son style, et il a apporté ça en NBA. C’est pour ça qu’il était si fort ».

Le championnat débutera le 30 avril et se déroulera dans sept villes dont Houston, Atlanta, Chicago, New York et San Francisco. 32 participants s’affronteront dans chaque ville, par catégories de tailles, et les trois meilleurs décrocheront une invitation pour le tournoi final prévu à Las Vegas. Le grand vainqueur de ce dernier rendez-vous sera sacré « Roi du court », et remportera la somme de 250 000 dollars.