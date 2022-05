Jeunes et talentueux, les Grizzlies rappellent aussi le Thunder du début des années 2010

Parce qu’ils se sont construits avec la Draft, autour d’un exceptionnel meneur de jeu (Ja Morant), les Grizzlies sont souvent comparés aux Warriors. Ce qu’avait confirmé Stephen Curry avant le début de leur demi-finale de conférence.

« Ils sont pleinement dans cette phase : ils ont un jeune noyau dur qui essaie de franchir un palier en playoffs, de gagner des séries. On a eu du succès à l’époque, mais on n’a pas été au bout. »

« Il y a cette équipe d’Oklahoma City avec KD, James Harden et Russ »

Les Warriors du trio Curry-Thompson-Green attendront l’arrivée de Steve Kerr pour franchir un cap, et remporter trois titres en cinq ans, et ils tentent de retrouver les sommets face à leurs « jumeaux ». Cette nuit, ils en ont carrément pris 39 face à des joueurs sans complexe. Forcément, ça rappelle d’autres équipes d’un passé récent.

Comme le Thunder, qui avait atteint les Finals en 2012. Encore une équipe construite sur la Draft. « Il y a cette équipe d’Oklahoma City avec KD, James Harden et Russ [Westbrook]. Tous ces gars étaient jeunes et plutôt nouveaux. À part eux, je ne connais pas beaucoup d’autres équipes qui étaient jeunes et considérées comme des prétendants au titre« .

Curieusement, Kyle Anderson la compare aux Spurs de 2017. Curieusement car on ne peut pas dire qu’elle était très jeune (28 ans) contre moins de 24 ans pour les Grizzlies actuels. La comparaison est donc d’abord technique et sportive. « Sur le terrain, cela me rappelle beaucoup les Spurs de ma troisième saison en NBA. Je crois qu’on avait gagné quelque chose comme 60 matches (ndlr : 61 victoires). On était vraiment bon. On avait deux All-Stars, des Hall Of Famers… Notre équipe me rappelle beaucoup cette équipe par notre manière de gérer les choses sur le terrains, de jouer collectif, de partager le ballon et de défendre. »

« On adore être ensemble, et c’est singulier. On ne voit pas ça dans toutes les équipes de la NBA »

Dans Sports Illustrated, l’ancien ailier des Spurs évoque aussi l’ambiance générale dans le groupe.

« C’est l’équipe la plus proche dont j’ai jamais fait partie. On adore être ensemble, et c’est singulier. On ne voit pas ça dans toutes les équipes de la NBA. Il y a toujours une pomme pourrie ou quelque chose comme ça. Nous n’avons rien de tel. Habituellement, les gars veulent être payés et recevoir leur argent, mais je ne crois pas que les joueurs se préoccupent de ça. Je pense que plus nous gagnons, plus l’équipe réussit, plus les gars seront mieux payés. »

Sports Illustrated cite d’autres exemples comme les Blazers de 1977, les Sonics de 1979, le Heat de 2006 (parce que Dwyane Wade était dans sa 3e année) et bien sûr les Warriors du milieu des années 2010.

Rien qui ne puisse vraiment convaincre Taylor Jenkins, lui aussi très jeune (37 ans).

« J’aime bien parler du caractère unique de cette équipe. Nous sommes super compétitifs. Nous sommes super unis » souligne le coach des Grizzlies. « C’est vrai que nous sommes jeunes. Nous avons une attitude positive. Le fait que nos gars adhèrent vraiment, dans ma troisième année, à la nécessité d’être vraiment bon des deux côtés du terrain pour arriver à ce stade. C’est assez impressionnant. »