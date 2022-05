Davis Bertans remonte en température face aux Suns

« À cette période de l’année, il y a toujours quelqu’un dont on ne parle pas qui peut vous donner un coup de pouce », lâche Jason Kidd à la sortie du Game 4 remporté par les Mavs sur les Suns. Le coach texan fait spécifiquement référence à Davis Bertans, auteur d’une entrée en jeu marquante ce soir-là. « Davis était en feu », s’enflamme même son coach.

Si Dorian Finney-Smith a logiquement attiré le plus d’attention avec ses huit paniers primés, le Letton a également joué un rôle important dans cette partie. Rentré en fin de premier quart-temps, le shooteur a enchaîné quatre paniers longue distance en à peine quatre minutes de jeu, à cheval sur la fin du premier et le début du second quart-temps.

« J’ai eu de bons tirs et je les ai rentrés. C’est tout. Bien sûr que ça fait plaisir, mais en même temps, tout le monde sait que c’est ma marque de fabrique », relativise l’ailier fort, dont la mission première, voire unique, sur un parquet est effectivement de convertir de loin. Ce qu’il a tout de même fait avec moins de consistance depuis sa folle saison 2019-2020, bouclée avec 15 points de moyenne à 42% de loin.

Depuis qu’il a signé son gros contrat à 15 millions de dollars annuels avec les Wizards, le Letton a plutôt brillé par son inconstance, y compris avec les Mavs où il n’affiche que 5 points de moyenne (36% de loin). Sa série face au Jazz l’a prouvé : une pointe à 15 points dans le Game 3 au milieu de trois autres sorties terminées sur un zéro pointé.

Frank Ntilikina dans son sillage

Face aux Suns, il se montre davantage : trois paniers à 3-points dans le Game 2, trois autres dans le Game 5… Une adresse bienvenue pour soutenir Luka Doncic et Jalen Brunson qui marquent davantage dans la raquette et ont besoin d’espaces pour le faire.

« On vient en soutien des titulaires. Très souvent, ce coup de pouce survient lorsque l’équipe est devant. Le second cinq rentre en jeu et booste l’équipe encore plus. Cela donne juste plus de confiance au groupe et aux titulaires pour le restant du match », juge le Letton, qui tourne à 7 points de moyenne avec 58% de réussite de loin dans cette série.

« Cela en dit long sur les gars de l’équipe, mais aussi sur le personnel et les autres parce que tout le monde reste prêt, poursuit Maxi Kleber, autre shooteur important pour l’attaque texane. On ne sait jamais quand une chance se présente. Bertans a mis de gros tirs et a bien joué pour nous, mais Frank (Ntilikina) également. Il n’a pas beaucoup joué, il a rentré un gros tir à 3-points et fait des stops en défense. Cela illustre cette mentalité de rester prêt. »