Luka Doncic et Dorian Finney-Smith portent les Mavericks vers l’égalisation !

Tout est à refaire pour les Suns. Après avoir pris les commandes de la série en remportant les deux premiers matches, ils viennent de subir une nouvelle défaite dans le Texas, synonyme d’égalisation. Mais également d’une dynamique clairement en faveur de Jason Kidd et de sa troupe.

En décidant de réduire les minutes de Dwight Powell, handicapé par les fautes, Jason Kidd n’a pas tardé à faire encore comprendre que les Mavs allaient jouer « small ball » dans cette partie, avec carrément cinq joueurs positionnés derrière l’arc pour attaquer pendant une partie du match.

Cette stratégie a rapidement payé puisque les Mavs, portés par un Luka Doncic encore létal et une rentrée de feu de Davis Bertans, ont collé 37 points à la défense des Suns dès le premier quart-temps (37-25). Alors que les Mavs faisaient de gros dégâts de loin, les visiteurs en faisaient autant, mais en pénétration. Devin Booker a ainsi inscrit 19 points dans une première période offensive et dominée par Dallas (68-56).

Les visiteurs, malgré les soucis de fautes de Chris Paul, sont revenus du vestiaire avec de meilleures intentions, défensives notamment. Un temps fort de courte durée puisqu’après avoir raté sept tirs de suite, les Mavs ont repris leur marche en avant après un « turnaround » assez improbable de Jalen Brunson en fin de possession (70-63). Puis Luka Doncic a abusé à plusieurs reprises de son avantage de taille sur Cameron Payne tandis que Frank Ntilikina rentrait un tir, toujours à 3-points, pour redonner de l’air à Dallas (87-78) avant l’entame de la dernière période.

Malgré le chantier de Devin Booker, au cœur d’une partie qui a connu une baisse de rythme en seconde période, les Suns n’ont pas été en mesure de recoller davantage, en raison de l’absence de « stops » défensifs.

Dorian Finney-Smith a profité d’oublis défensifs dans leur jeu en transition pour envoyer deux missiles décisifs à six minutes de la fin (97-83). Cameron Johnson et Jae Crowder ont bien tenté de ramener Phoenix, les Mavs ont toujours trouvé un moyen de répondre. À l’image de deux nouveaux tirs primés signés Reggie Bullock et Jalen Brunson, toujours servis par Luka Doncic.

Ce dernier a signé un superbe « spin move » devant Cam Johnson pour s’imposer au poste et Dallas pouvait s’offrir de dernières minutes de jeu assez tranquilles.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le cauchemar de Chris Paul avec ses fautes. Lorsque Monty Williams a renvoyé son meneur à une quarantaine de secondes de la fin de la première mi-temps, « CP3 » avait déjà trois fautes personnelles au compteur. Il a eu la mauvaise idée d’aller jouer son propre rebond devant Luka Doncic sur la toute dernière action avant la pause. Quatrième faute, du jamais vu pour lui sur une première mi-temps mais Monty Williams a assuré que son vétéran était suffisamment intelligent pour jouer avec. Il a toutefois pris sa 5e assez rapidement dans le troisième quart-temps, une période qu’il n’a donc quasiment pas disputée. Idem pour la période suivante puisqu’il a laissé traîner une main devant Jalen Brunson. Avec neuf minutes encore à jouer, les Suns allaient devoir faire sans leur maître à jouer, déjà « fouled out » sans vraiment contester les décisions arbitrales.

– Le déluge texan à 3-points en première mi-temps. Luka Doncic attirant tellement d’attention sur lui, les shooteurs des Mavs n’ont qu’à attendre leur tour, et la bonne passe du Slovène, dans les corners. C’est ce que Dorian Finney-Smith et Davis Bertans, auteur d’une première rentrée de feu, ont fait de manière spectaculaire en première période. Les Texans ont en effet inscrit 68 points dans ces 24 minutes avec un quasiment irréel 14/24 derrière l’arc. La réussite a été moins au rendez-vous par la suite puisqu’ils n’ont signé qu’un 2/11 de loin dans le quart-temps suivant. Ils ont toutefois inscrit 20 paniers primés, soit le double que leurs adversaires.

TOPS/FLOPS

✅ Luka Doncic. Il a clairement abusé du tir à 3-points (1/10 !), ce qui a fait chuter son pourcentage de réussite global. Pour le reste, pas grand chose à jeter dans le match du Slovène qui a encore été capable de sanctionner facilement près du cercle et a trouvé ses shooteurs grâce ses bonnes lectures dans la fixation, avec ou sans prise à deux. Il a par ailleurs passé une bonne partie de sa soirée au sol, en raison de contacts subis.

✅ Dorian Finney-Smith. Il a été le joueur le plus récompensé par Luka Doncic. L’ailier fort a signé son meilleur match depuis le début de ces playoffs. Il a inscrit l’ensemble de ses points derrière l’arc et planté deux paniers primés consécutifs très importants à six minutes de la fin.

✅ Devin Booker. Match solide pour l’arrière des Suns qui a dû prendre un peu plus les clés de l’attaque de son équipe, en l’absence de Chris Paul. Il s’est montré très agressif au cercle et a obtenu un paquet de lancers-francs.

⛔ Cameron Payne. Sentiment inverse par rapport à Devin Booker avec le meneur remplaçant. Celui-ci avait pourtant une belle occasion de se montrer avec le titulaire habituel sur le banc. Il n’en a pas vraiment profité et a d’ailleurs subi en défense face au plus costaud Luka Doncic. Monty Williams a ainsi préféré se passer de meneur de jeu pour la dernière période.

LA SUITE

Game 5 : à Phoenix, dans la nuit de mardi 10 mai à mercredi 11 mai.