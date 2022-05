Gabe York boosté par les compliments de Kevin Durant

« J’étais prêt à tout arrêter, à jeter mes chaussures à la poubelle. J’ai appelé ma petite amie et ma mère et j’ai dit : ‘Je pense que je suis fini’. »

Arrière référencé en Europe, notamment passé par Strasbourg lors de la saison 2019/20 où il s’était illustré en scorant 25 points en un quart-temps, Gabe York a longtemps couru après son rêve de jouer un jour en NBA.

En décembre, Orlando le contacte pour lui proposer un contrat de dix jours, une opportunité qu’il attendait depuis six ans… mais qu’il n’a finalement pas pu honorer après avoir contracté le Covid-19.

Les mots de Kevin Durant

Mais l’arrière des Fort Wayne Mad Ants (G-League) a vite réagi en signant un « two-way contrat » avec Indiana pour terminer la saison et disputer ainsi ses toutes premières minutes en NBA, face aux Sixers de Joel Embiid et aux Nets de Kevin Durant.

Lors du match face à Brooklyn, Gabe York a raconté avoir été félicité par Kevin Durant pour son parcours et son travail acharné qui a fini par payer, après sa sortie de quatre ans à Arizona pour se retrouver non-drafté en 2016 et ses allers-retours entre l’Europe (Allemagne, France, Grèce, Israël et Italie) et la G-League depuis.

« Alors que j’étais en train de me préparer avant le match, il se met à marcher vers nous. Je me dis alors : ‘Ok, il va me bousculer’. Il vient vers moi et me dit : ‘Yo, j’ai vu ton combat. J’ai vu le chemin que tu as parcouru pour en arriver là. Frère, vraiment, félicitations. Je sais que ça a été du boulot’. Rien que le fait que KD dise ce truc, je me suis dit : ‘Wow, les gens ont vraiment vu mon parcours’ », s’est-il remémoré. « Ce n’est pas tout rose, rapide ou facile pour y arriver ».

Quel avenir aux Pacers ?

Un compliment qui n’a fait que booster sa confiance et renforcer ses convictions. Et même s’il n’a joué que 21 minutes au total en deux matchs (pour 8 points, 2 rebonds, 4 passes décisives et 2 interception), il s’est rapidement senti à son aise dans ce nouvel univers.

« Ma nervosité a disparu instantanément et pour je ne sais quelle raison, mon cerveau, mon esprit, s’est dit : ‘Non, tu as ta place ici’. Je me sentais bien. Rien ne semblait forcé. Rien n’était trop rapide. Quand vous êtes en G-League ou à l’étranger, vous continuez à regarder la NBA à la télé. On voit les stats, les joueurs, on pense qu’ils sont plus grands que ce qu’ils sont. Et une fois que tu es sur le terrain avec eux, tu te dis : ‘J’ai joué au basket pendant vingt ans, tu vas devoir défendre sur moi aussi’ ».

Gabe York est pour l’instant listé comme « two-way player » pour la saison prochaine aux Pacers et sait qu’il a encore beaucoup à prouver s’il veut prétendre à mieux, peut-être à l’occasion de la Summer League d’abord et lors du « training camp ».

« Ne vous méprenez pas. Je n’y suis pas encore. J’y suis arrivé, mais je n’y suis pas encore, et c’est là toute la différence. Je suis sur le pas de la porte mais je dois mettre un coup de pied dedans ».

Quant à Kevin Durant, il faut croire qu’il en pince pour les Pacers puisque la star des Nets avait déjà dit beaucoup de bien du rookie Chris Duarte en début de saison.