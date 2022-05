Chambrés par le public de Memphis, Stephen Curry et Draymond Green ont savouré !

« Whoop That Trick » (qu’on traduira gentiment par « Gifle ce cul »). Depuis 2013, et une série face aux Clippers, c’est le refrain préféré du public de Memphis, ou plutôt le cri de ralliement, et c’est tiré de la BO du film « Hustle & Flow ». Au même titre que le « Grint & Grind », c’est la marque de fabrique de la franchise, et cette nuit, le public l’a entonné pour chambrer les Warriors qui prenaient une très grosse fessée.

Bon joueur, Draymond Green s’est pris pour Patrick Sébastien à faire tourner les serviettes, pendant que Stephen Curry se marrait bien. À -46, à neuf minutes de la fin, mieux vaut en rire…

« Quand on est à gerber, il faut être prêt à encaisser »

« Ils ne vont pas gifler des culs tout seuls » a expliqué Draymond Green à propos de sa petite danse. « On va faire ça ensemble ! S’il y a une chose que je ne respecte pas, c’est les gens qui n’apportent leur contribution que lorsqu’ils gagnent, qui ne remercient le public que lorsqu’ils gagnent. Ce n’est pas notre genre. On s’est fait botter le cul et c’est normal. Ça arrive, mais il ne faut pas uniquement se montrer lorsqu’on gagne. Quand on est à gerber, il faut être prêt à encaisser, à assumer. Il ne faut pas esquiver, ne pas fuir, et l’accepter. J’ai donc apprécié le public ce soir et l’énergie qu’il a apportée au match. S’ils veulent nous botter le cul, nous allons le faire ensemble. »

« Même quand on se fait gifler, il faut y trouver du plaisir »

Même fairplay chez Stephen Curry qui estime que lorsqu’on prend une fessée, il faut prendre ça à la légère.

« C’est qu’il y a de mieux à faire. On passe de l’un à l’autre, avec l’avantage du terrain d’un côté, puis une foule hostile de l’autre, et il faut apprécier tout ça. C’est plaisant. Même quand on se fait gifler, il faut y trouver du plaisir. Évidemment, ça ne s’est pas passé comme nous le souhaitions. Mais nous avons toujours le contrôle de la série. On doit garder en tête qu’il sera très difficile de battre cette équipe, car c’est une très bonne équipe. Si nous avions besoin d’une piqûre de rappel, nous l’avons eu aujourd’hui. »