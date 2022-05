Quand Mike Budenholzer oublie qu’il a coaché avec Ime Udoka

Mike Budenholzer et Ime Udoka, comme Monty Williams, Steve Kerr ou encore James Borrego, sont des fils spirituels de Gregg Popovich. Avant d’arriver sur leur propre banc, soit ils ont joué, soit ils ont été assistants de la légende des Spurs.

Le coach des Bucks et celui des Celtics ont même travaillé ensemble dans le Texas pendant une saison, en 2012/13. C’était alors la dernière de Mike Budenholzer dans le Texas, avant de prendre les commandes chez les Hawks, et la première d’Ime Udoka, qui venait tout juste de prendre sa retraite.

« J’étais parti… En fait, je ne sais pas », a réagi l’entraîneur des champions en titre pour le Milwaukee Journal-Sentinel, pour commenter son passé avec Ime Udoka. « Si j’étais encore là-bas, alors oui, c’est évident que je savais qu’il serait un bon coach », a-t-il plaisanté ensuite.

La mémoire de Mike Budenholzer est donc défaillante sur ce point. « Il a oublié ça ? », a commenté Ime Udoka. « Oui, ma première année était sa dernière avant qu’il n’aille à Atlanta. »

Avant de l’affronter, Mike Budenholzer a coaché et travaillé avec Ime Udoka

En revanche, le coach de Milwaukee, qui est resté sur le banc des Spurs entre 1996 et 2013, se souvient bien du joueur Udoka. L’arrière avait passé deux saisons à San Antonio (2007-2009) sous les ordres de Gregg Popovich.

« Il cherchait à se faire une place dans la ligue. C’était une belle histoire. Il avait réussi à intégrer l’effectif de Portland, sa ville natale. Il était le joueur local qui est invité au camp d’entraînement. Les équipes cherchent toujours des joueurs qui peuvent s’adapter, défendre, mettre des tirs à 3-pts et peuvent prendre les bonnes décisions. Il cochait toutes ces cases. »

Quelques années après, Ime Udoka a intégré le staff technique qui s’occupait de lui quand il était sur les parquets. « J’avais fait deux saisons avec eux, donc je les connaissais un peu. Mais j’ai vu les coulisses et, notamment, à quel point Budenholzer est méticuleux. C’était comme un stage de première année avec eux et Popovich. »

Désormais, ils sont chacun « head coaches » et ils s’affrontent en ce moment pour une place en finale de conférence.

« C’est vraiment impressionnant », livre le tacticien de Milwaukee. « J’ai de la chance de connaître Ime depuis si longtemps. J’ai un énorme respect pour le joueur, l’assistant et le coach qu’il est maintenant. C’est phénoménal. On remarque sa personnalité dans son équipe et il réalise un très bon travail. »