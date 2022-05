Expulsés, Marquese Chriss et Bismack Biyombo se chauffent dans le couloir des vestiaires

Quand le match est plié, et qu’on a pris une grosse fessée, on apprécie guère que l’adversaire joue la dernière possession… Cette nuit, Bismack Biyombo est monté au dunk à quelques secondes de la fin, et Marquese Chriss a tout fait pour l’en empêcher.

L’accrochage est spectaculaire, et Marquese Chriss a dit ce qu’il en pensait au pivot remplaçant de Phoenix. Le ton est monté. Leurs coéquipiers s’en sont mêlés, et alors qu’on pensait que l’incident était terminé après leurs expulsions, le Maverick a couru dans le couloir jusqu’au vestiaire des Suns pour s’expliquer avec Bismack Biyombo.

« Tout ce qui s’est passé, c’est du domaine de l’extra-sportif. Je n’ai rien à dire à ce sujet. Je comprends à quel point cela peut être houleux » a réagi Monty Williams. « Nous voulons juste gagner le match et c’est tout. Nous essayons d’obtenir une victoire de plus. Et c’est notre objectif pour le moment. »

Pour sa part, Deandre Ayton a préféré en rire : « J’aurais aimé être mêlé à ça. J’avais besoin de cette énergie. C’était super intense. Les deux équipes se donnent à fond. C’est comme ça… »

Alors que Ish Wainwright et Sterling Brown ont aussi dû être séparés, Luka Doncic a eu cette réflexion : « Les gars jouent aux durs quand ils gagnent… »

Pour la petite histoire, c’est Cam Johnson qui a finalement tiré les lancers-francs de Bismack Biyombo. Histoire de faire un compte rond : +30.