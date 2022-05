Pas de regrets pour Giannis Antetokounmpo

Milwaukee n’est pas passé loin de mener 3-1 dans sa série face à Boston, jusqu’à ce que les Celtics, emmenés par un Al Horford en mode patron, n’inversent la tendance dans le dernier acte en inscrivant 43 points en 12 minutes !

À l’arrivée, le champion en titre a raté une belle occasion de faire le break et va devoir se préparer à un rude combat à Boston demain pour essayer de reprendre l’avantage.

Déjà la tête au Game 5

Comme à son habitude, Giannis Antetokounmpo a assumé ce revers et se projette déjà pour la suite des événements.

« Je pense que rien n’arrive par hasard. Ce n’était pas notre match. On a été devant au score, on a été en mesure de bien défendre pendant trois quart-temps, on n’était pas trop mal dans le quatrième mais ils ont juste mis leurs tirs » estime-t-il. « Ce n’était pas notre jour, il faut leur tirer un coup de chapeau et se pencher sur ce qu’on peut faire de mieux dans le Game 5. »

Pour la première fois de la saison, le MVP des Finals 2021 a dépassé les 40 minutes de jeu, signe que Mike Budenholzer a tenté le maximum pour essayer de garder le contrôle du match sur la fin. Giannis Antetokounmpo a souffert dans le dernier acte avec seulement deux paniers en sept tentatives. Mais l’heure n’est pas aux jérémiades.

« Je joue juste au basket, j’essaie de faire les bons choix, d’être agressif, de jouer pour la gagne, autant que possible. Bien sûr, ce n’est pas facile, personne n’a dit que ça allait l’être. Je donne toujours tout ce que j’ai et ça me va comme ça. Au bout du compte, on sait ce qui se présente maintenant. On va devoir aller à Boston, y jouer du bon basket. Mais comment on se sent physiquement, nos états d’âmes et tout ça, tout le monde s’en fout. »

Garder le même état d’esprit dans le groupe

Même si le résultat n’est pas au rendez-vous, le « Greek Freak » tâche de passer vite à autre chose, conscient que la roue des playoffs peut tourner d’un match à l’autre.

Comme le répète suffisamment souvent Mike Budenholzer à son groupe, la perception extérieure peut complètement changer selon le résultat, mais l’état d’esprit à l’intérieur du groupe doit quant à lui rester le même.

« Certains soirs, les tirs vont rentrer et d’autres non, mais pour ce qui est de l’agressivité et ce côté « peur de rien » dans la mentalité, c’est toujours là. Dans le Game 2, les tirs ne tombaient pas dedans, mais notre état d’esprit n’a pas changé, depuis le début et ça ne va pas changer dans le Game 5. Si je ne mets pas mes tirs ou que je commets un paquet d’erreurs, c’est comme ça. Mais la volonté d’être agressif et de tout donner pour l’équipe, ça ne changera jamais », a-t-il poursuivi. « C’est le truc avec les playoffs. Quand tu gagnes, tu te sens super bien, et quand tu perds, c’est l’inverse. Mais au bout du compte, je sais ce que c’est, notre équipe sait ce qu’elle a à faire, prendre le bus et essayer d’aller gagner un match. Ce que je ressens, ça n’a pas d’importance. Les émotions, c’est pour les films, pas pour le basket ».