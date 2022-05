Monty Williams souhaite que les familles des joueurs soient mieux protégées

Un nouvel incident a entaché le duel entre Dallas et Phoenix lors du Game 4 des demi-finales de conférence, entre deux fans des Mavs et la mère et la femme de Chris Paul, présentes à l’American Airlines Center pour l’occasion, en compagnie des enfants du joueur.

La franchise texane a clôturé ce triste chapitre en donnant davantage de détails sur ce qui s’est vraiment passé et en annonçant le bannissement des fauteurs de trouble jusqu’en 2023.

« Deux fans indisciplinés ont tenté de donner des accolades non consenties et de discuter avec les membres de la famille de Chris Paul dans la zone publique de l’American Airlines Center. La sécurité de l’AAC a réagi immédiatement après en avoir été informée par la famille, et les fans ont été rapidement expulsés du match. Les fans impliqués dans l’incident ne seront pas autorisés à revenir dans la salle avant 2023 », a-t-il été précisé.

La mère de Chris Paul, Robin, a ainsi confirmé dans un message à Kenny Smith qu’un jeune fan de Dallas, qui avait visiblement bu, lui a plusieurs fois tapé sur l’épaule pour lui souhaiter une bonne fête des mères. Le problème, c’est qu’il a continué alors qu’elle lui avait demandé d’arrêter, faisant envenimer la situation.

Des sanctions pas suffisamment dissuasives

Malgré le durcissement des sanctions, Monty Williams estime que ce type d’incident mérite une plus grande attention, et le coach de Phoenix a demandé plus de sécurité pour les proches des joueurs présents dans les salles. Pourquoi pas en mettant en place une section privative ?

« C’est difficile, parce que ça arrive de plus en plus souvent. Les situations en arrivent à un point où j’ai vraiment l’impression que les familles, qui sont là pour soutenir leurs proches, doivent être protégées un peu plus. Que nous devions ou non donner à ces personnes une section ou une loge, quelque chose doit être fait. Parce qu’on ne peut pas attendre que ça monte d’un cran ou deux, avant de bouger. Hier, c’était inutile », a-t-il précisé.

Cam Johnson a pour sa part confié qu’un incident similaire avait eu lieu lors des Finals NBA l’an dernier, lorsque sa petite amie avait reçu un coup derrière la tête et que de la bière avait été renversée sur elle, occasionnant là aussi, l’expulsion du « fan » en question.

Près d’un an plus tard, des débordements du même genre continuent de polluer les phases finales…

« Une grande partie de la responsabilité doit être assumée par les fans », a-t-il expliqué.« Ils ne peuvent tout simplement pas agir de la sorte. Il n’y a pas d’autre solution. Il faut prendre ce problème à bras le corps, à savoir qu’un supporter ne peut pas aller voir la mère de quelqu’un et la harceler ».