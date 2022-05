Incident entre la famille de Chris Paul et un supporter à Dallas

En difficulté sur ses deux derniers matchs à Dallas, avec une expulsion pour six fautes en début de quatrième quart-temps dimanche, Chris Paul a dû en plus gérer un incident impliquant sa mère, Robin, et sa femme, Jada, présentes en compagnie des enfants du meneur des Suns. Aux Etats-Unis, on célébrait d’ailleurs la Fête des mères.

Un fan de Dallas est en effet accusé d’avoir « touché » la mère de CP3, tandis que sa femme aurait été poussée, le tout devant les yeux de ses enfants.

La famille de Chris Paul a craint pour sa sécurité, et ce serait le joueur lui-même qui a dû alerter la sécurité pour faire expulser le fan. On le voit notamment dire : « Il a posé ses mains sur ma mère », à un agent en charge de la sécurité sur un court extrait vidéo, puis il s’approche du jeune spectateur : « Je te retrouve après le match ».

L’affaire ne va sûrement pas en rester là, même si la formation texane a assuré ses arrières en déclarant avoir fait le nécessaire après avoir été mis au courant : « C’était un comportement inacceptable et qui ne sera pas toléré. Les Mavericks, en accord avec l’American Airlines Center, ont rapidement expulsé le fan », a réagi la franchise.

Pour l’instant, peu d’images ont filtré de l’incident, même si le tweet à chaud de Chris Paul laisse peu de place au doute. Au passage, le joueur déplore le manque de sanction contre ses fans qui franchissent la ligne rouge.

« On veut donner des amendes aux joueurs qui disent des choses aux fans, mais les fans peuvent mettre leurs mains sur nos familles », a-t-il ainsi lâché pour alerter la ligue et les franchises.