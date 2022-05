Steve Kerr à l’isolement, Mike Brown le remplace et Stephen Curry ironise…

Deux fautes disqualifiantes, une suspension, un coude cassé, une entorse au genou, et maintenant une absence due au Covid-19. La série entre les Warriors et les Grizzlies va de rebondissement en rebondissement.

Steve Kerr en est le dernier exemple. Alors que l’entraineur des Warriors devait se présenter face aux médias pour sa conférence de presse d’avant-match, les Warriors ont annoncé que Steve Kerr était placé à l’isolement après avoir été testé positif au Covid, et que Mike Brown allait le remplacer sur le banc des Warriors.

La veille du match, Steve Kerr avait donné sa conférence de presse en portant un masque, une première depuis des semaines pour le technicien de Golden State. Il doit désormais être testé négatif deux fois de suite pour pouvoir retrouver son groupe. Il devrait vraisemblablement raté le Game 5 à Memphis. Il faudra espérer, pour les Warriors, que d’autres membres du groupe n’ont pas été contaminés.

« J’ai cru pendant toute la soirée qu’on avait été transféré aux Kings »

Nommé coach des Kings lundi, Mike Brown retrouve donc un rôle qu’il avait joué lors des playoffs en 2017. Alors que Steve Kerr souffrait du dos, il avait coaché et gagné les 12 premiers matchs de Golden State. Il en même à 13-0 après la victoire de cette nuit !

« On parle de notre maladresse historique ? J’ai cru pendant toute la soirée qu’on avait été transféré aux Kings » a ironisé Stephen Curry après la victoire dans le Game 4, au sujet de la nomination de Mike Brown. « Il a été nommé deux fois « head coach » en 24 heures… Plus sérieusement, on est super content pour lui. »

Plus sérieux, Taylor Jenkins, qui a fini deuxième du vote pour le trophée d’entraineur de l’année, avait tenu à souhaiter un prompt rétablissement à son adversaire. « Je viens de lui envoyer un message. J’espère qu’il pourra vite récupérer. Le timing ne pouvait pas être pire mais j’espère qu’il garde le moral. »

Propos recueillis à San Francisco.