Trois ans après la fin de leur dynastie, Steve Kerr ne fixe aucun objectif à ses Warriors

Au rayon des équipes dont il est difficile d’imaginer le parcours en playoffs, les Warriors occupent une place de choix. Après deux années d’absence en phases finales, les Californiens retrouvent les playoffs avec des attentes qui n’ont plus grand-chose de comparable avec leur grande époque : les cinq Finals consécutives, de 2015 à 2019, marquées par trois titres (2015, 2017 et 2018).

Un simple premier tour, face aux Nuggets ? Puis un second ? Voire une finale de conférence ? « Personne ne nous imagine sortir à l’Ouest, sauf nos familles du moins », affiche ainsi Stephen Curry, qui a participé à l’entraînement d’hier, en vue de son retour. « Ce qui nous va. Il s’agit juste de gagner quatre matchs, et pour cela, on a un certain plan de jeu qu’on va essayer d’exécuter samedi. »

Le double MVP et les siens ont clairement changé d’optique. Plutôt que de se projeter sur une nouvelle finale NBA comme ils le faisaient par le passé, ils souhaitent désormais éviter de se projeter.

Un sentiment confirmé par Steve Kerr : « Je crois qu’il y a quatre ans, je m’attendais à gagner un titre. Mais on est une équipe différente maintenant. Je n’ai pas d’attentes. Je sais que je n’aborde pas les playoffs en me disant : ‘Très bien, on va faire ceci ou cela’. Je me dis simplement : ‘Comment pouvons-nous battre Denver samedi ?’ C’est quelque chose de vraiment sympa. Peut-être pas autant que d’avoir l’un des meilleurs effectifs jamais assemblés. Mais c’est un défi complètement différent et unique. »

Kevin Durant n’est plus là tandis que les figures de cette glorieuse époque, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Andre Iguodala ont tous plus de 32 ans désormais. Cette année, ces vétérans vont partir à l’aventure avec une flopée de joueurs beaucoup plus jeunes (Jordan Poole, Andrew Wiggins, Gary Payton II, Jonathan Kuminga) ou qui n’ont pas connu autant d’expériences en playoffs (Nemanja Bjelica and Otto Porter Jr.).

C’est la raison pour laquelle Klay Thompson s’est permis de montrer, aux plus jeunes, des images des Warriors de 2016 qui avaient battu le record de victoires (73) en saison régulière avant un parcours exceptionnel en playoffs : une victoire face au Thunder en finale de conférence, après avoir été menés 3-1, avant une défaite en finale NBA face aux Cavaliers après avoir mené 3-1 à leur tour. Histoire de faire comprendre aux « bébés Warriors » d’aujourd’hui, que malgré un statut de favori, rien n’est acquis.

« J’ai toujours les mêmes attentes qu’avant, et c’est de gagner un titre », livre de son côté l’arrière. « C’est ce qui nous attend. On sait combien c’est difficile, et oui, c’est une époque différente, mais rien n’est jamais pareil. On a l’opportunité devant nous, et c’est une belle opportunité. »