Sacramento continue de recruter ses coaches aux Warriors

Après Rick Adelman, le déluge… Depuis que le contrat de l’ancien coach des Kings n’avait pas été renouvelé en 2006, la franchise n’a jamais atteint les playoffs. Depuis son départ, onze coaches se sont succédé sur le banc de Sacramento, et tous ont échoué ! Le dernier en date, c’est Alvin Gentry, coach intérimaire après le renvoi de Luke Walton en cours de saison. Il n’a pas réussi à faire mieux que les autres.

Après seize ans de disette, le 12e coach sera Mike Brown, et comme beaucoup de ses prédécesseurs, les dirigeants sont allés le chercher… à Golden State.

Ancien entraîneur de Cleveland et des Lakers, Mike Brown était le premier assistant de Steve Kerr depuis 2016. Il avait alors pris la place de Luke Walton, parti aux Lakers avant de rebondir aux Kings pendant deux ans.

Coupé, Luke Walton avait alors laissé sa place à… Alvin Gentry, ancien bras droit de Steve Kerr aux Warriors en 2014/15, la saison du premier titre. Alvin Gentry avait alors rejoint les Pelicans, puis les Kings comme premier assistant de Luke Walton.

Mike Malone, Keith Smart, Eric Musselman…

Si on remonte encore dans le passé, on se souvient que les Kings avaient engagé Mike Malone, l’actuel coach des Nuggets. C’était en 2013, et Mike Malone débarquait des Warriors où il était assistant de Mark Jackson. Au grand regret de DeMarcus Cousins, l’expérience ne va pas durer longtemps.

Même parcours pour son prédécesseur, Keith Smart, ancien coach des Warriors avant de prendre les rênes des Kings en 2011. Et c’était déjà comme ça en 2006 lorsqu’il avait fallu remplacer Rick Adelman, puisque la direction avait opté pour Eric Musselman, ancien entraîneur des Warriors de 2002 et 2004.

Souhaitons que Mike Brown mette fin à cette série (record) de 16 ans sans playoffs. Histoire aussi de briser cette malédiction qui touche les techniciens passés des Warriors aux Kings.