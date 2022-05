Otto Porter Jr, ce sont les autres qui en parlent le mieux

+30. C’est l’écart final entre les Warriors et les Grizzlies dans le Game 3, mais c’est aussi le +/- d’Otto Porter Jr dans ce Game 3. Seul Jordan Poole (+33) fait mieux, et une fois de plus, l’ancien ailier des Wizards s’est transformé en facteur X pour noircir la feuille de stats avec 13 points, 4 rebonds, 3 passes, 2 contres et 1 interception. Le tout à 5 sur 7 aux tirs en 24 minutes.

« On ne peut pas laisser Otto démarqué » rappelle Klay Thompson. « C’est un incroyable shooteur et il l’a été toute sa carrière. Je savais qu’il allait réussir un grand match car tôt dans la rencontre, il a trouvé de bonnes positions, et on s’est appuyé dessus. Ce qui m’impressionne, c’est sa capacité à prendre des rebonds. Il obtient vraiment de superbes secondes chances pour nous. C’est un super coéquipier, un vrai pro, et c’est l’exemple même de notre slogan : « Strength in Numbers ». »

« Otto sait tout simplement comment jouer. Il nous convient vraiment bien »

Pour Steve Kerr, Otto Porter Jr. ne fait que mettre en pratique ce que lui et le staff avaient envisagé lors de l’intersaison. « On savait qu’il en était capable parce qu’il avait eu beaucoup de succès en NBA. Mais il y avait un doute avec son passé et ses blessures ces dernières années. Le plus important, c’est qu’il a commencé la saison en bonne santé et il a montré ce dont il était capable. Il est devenu alors évident qu’il nous convenait parfaitement. Vous savez, qu’il mette des tirs ou pas, c’est juste un grand joueur. Il comprend le jeu. C’est un rebondeur, il fait circuler la balle. Otto sait tout simplement comment jouer. Il nous convient vraiment bien. »

Comme Gary Payton II et Andre Iguodala sont absents, Otto Porter Jr. a pris du volume dans le jeu. « On s’appuie davantage sur lui. Il est capable de jouer à plusieurs postes. Il peut jouer à tous les postes de la frontline : 3, 4 ou 5. Et il fait du super boulot. »

Même son de cloche chez Draymond Green qui apprécie d’évoluer aux côtés d’un joueur aussi polyvalent et intelligent.

« Toute l’année, il a été un joueur qui joue juste. Il sait où se placer sur le terrain. Il est très bon au rebond. Il est très calme. Il ne prend pas beaucoup de risques. C’est juste une force tranquille pour nous » explique l’ancien meilleur défenseur de l’année, qui revient sur le contrat max signé par Otto Porter Jr. il y a quelques années. « Vous savez, Otto a signé une fois un contrat au salaire maximum à une époque où il était difficile d’obtenir le maximum et il était en bonne santé. Je pense que ça a été une grande partie du problème. Ces trois ou quatre dernières années, il était blessé. »