Otto Porter Jr., le miraculé

Signé au salaire minimum, Otto Porter Jr. a réussi son pari. Après quatre saisons de galère, essentiellement passées à l’infirmerie, l’ancien coéquipier de John Wall et de Bradley Beal aux Wizards a retrouvé sa place dans une rotation, et il profite de chaque moment passé sur le terrain dans ces playoffs.

« C’est juste trop bon d’être de retour en playoffs. A un moment, je pensais que je ne revivrais jamais ça » confie-t-il au San Francisco Chronicle.

Opéré en urgence pour éviter le pire : ne jamais remarcher

Le quotidien raconte qu’il y a quatre ans, au sortir d’une opération, on lui avait dit qu’il ne remarcherait peut-être plus. Après une mauvaise chute en playoffs et une blessure au mollet, on découvre qu’il souffre d’une version aigue du syndrome des loges : la pression intramusculaire est parfois si forte que le muscle se retrouve à l’étroit à l’intérieur de sa loge, ce qui entraîne une compression des vaisseaux sanguins et des nerfs qui le traversent. Opéré en urgence, il évite le pire mais la convalescence est longue. Pour ne rien arranger, on lui découvre une fracture de fatigue au pied gauche…

Mais Porter Jr. s’est accroché. Malgré de nombreuses rechutes (88 matches joués en trois ans), il n’a pas fait une croix sur sa carrière, et pour se relancer, il a donc choisi de rejoindre une franchise de renom pour le salaire minimum.

Là-bas, il a passé une foule de tests physiques, et le staff médical a découvert que tous ses soucis venaient d’un problème au bassin. A Golden State, on lui apprend donc à marcher et à courir, mais aussi à respirer. Il repart quasiment de zéro pour trouver un nouvel équilibre, et ainsi éviter les postures traumatiques.

A 28 ans, il débute une nouvelle carrière

« Il a connu beaucoup de blessures » rappelle Kerr. « Il a beaucoup rebondi ces deux dernières années. Il a signé pour un contrat au salaire maximum. Il a signé pour un contrat minimum. C’est un joueur qui a tout compris. Il comprend la NBA. Il comprend sa profession et c’est un plaisir de le coacher sur le terrain et en dehors. C’est l’un de nos joueurs les plus intelligents. »

Un joueur qui a aussi découvert un nouveau rôle puisque les Warriors l’utilisent comme intérieur, au relais de Draymond Green ou Kevon Looney. L’équipe manque de taille, et se retrouve souvent dominée sous les panneaux, mais Porter fait partie des bonnes surprises avec, par exemple, 8.5 rebonds de moyenne dans la série face aux Grizzlies.

« Otto relève le défi d’aller dans la mêlée, et c’est l’un de nos meilleurs rebondeurs cette année » souligne Kevon Looney. « Personne dans notre équipe n’est surpris par ce qu’il fait« .

La bonne nouvelle, c’est que l’ancien Wizard est à 100% de ses moyens physiques, mais aussi qu’il n’a que 28 ans ! Le plus dur est passé, et c’est une nouvelle carrière qui débute pour lui.

« Le doute s’était un peu installé et c’est normal, c’est humain » conclut-il. « Depuis ma blessure à la jambe, mon plan a toujours été de revivre les playoffs. Aujourd’hui, j’y suis, et c’est une manière de rappeler que le travail paie vraiment quand on se donne à fond. »