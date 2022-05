Reggie Bullock met son amitié avec Chris Paul entre parenthèses

En plus de 15 ans de NBA, Chris Paul a pris pas mal de joueurs sous son aile, notamment via son programme AAU qui a accueilli bon nombre de joueurs devenus aujourd’hui professionnels. C’est le cas de Reggie Bullock, qui a évolué de son année « freshman » à senior dans l’écurie de Chris Paul au lycée, et qui a donc gardé une relation forte avec l’actuel meneur des Suns suite à son arrivée en NBA, en 2013.

L’arrière shooteur a même partagé le même vestiaire en NBA avec CP3 lors de ses deux premières années dans la ligue, aux Clippers de Los Angeles (2013-2015).

« Nous ne pouvons plus continuer à utiliser le mot « mentor », mais il est clairement un ami de la famille », a-t-il rappelé. « Il a été une personne importante dans ma vie au fil des ans, mais comme je l’ai dit, il est mon ennemi en ce moment quand nous sommes l’un face à l’autre ».

Reggie Bullock est en effet « contraint » de mettre sa relation avec Chris Paul entre parenthèses au cours de la série entre Phoenix et Dallas. Aucun contact, aucun échange, et même pire que ça, il est passé d’ami à ennemi !

« Il pourra redevenir ami de ma famille, mais après la fin de la saison », a-t-il ajouté. « Pour l’instant, je dois juste avoir cet instinct de tueur et essayer de lui rendre les choses difficiles. Comme je l’ai dit, c’est un ami proche, mais il s’agit de moi et de mon équipe en ce moment. Il redeviendra mon ami après la saison ».

Pour l’instant, Chris Paul et les Suns ont pris le meilleur sur les Mavericks de Reggie Bullock, et CP3 a encore joué un rôle majeur lors des deux premiers matchs. Mais rien n’est encore perdu pour les Texans qui retrouvent l’American Airlines Center ce soir pour le Game 3 (03h30, beIN Sports 1).