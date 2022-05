Jared Butler espère avoir sa chance l’an prochain à Utah

Oui, Jared Butler a adoré se frotter à ses idoles d’enfance, comme Chris Paul et LeBron James. Mais non, le rookie du Jazz ne s’attendait pas à jouer en G-League. « Je veux jouer en NBA », réaffirme le MOP du Final Four 2021 et champion avec Baylor.

Malheureusement pour le joueur de 21 ans, les occasions de briller dans la Grande Ligue ont été rares pour ses débuts. Quin Snyder ne l’a mobilisé qu’à 42 reprises sur moins de dix minutes de moyenne. De quoi inscrire 4 points par match (40% aux tirs) et produire environ 1 rebond et 1 passe.

Alors qu’il a davantage pu s’exprimer à l’étage inférieur (17 points et 6 passes en 28 minutes, sur 5 rencontres), le 40e choix de la dernière Draft a dû se contenter d’une brève apparition en playoffs – cinq minutes sans marquer – lors du « blowout » face aux Mavs dans le Game 5.

Difficile pour l’heure d’évaluer le potentiel du meneur/arrière, soutenu en interne par Nickeil Alexander-Walker qui a connu une première année comparable avec les Pelicans. À la sortie d’un récent entretien avec le GM de la franchise, Justin Zanik, le jeune homme a toutefois bon espoir de voir sa situation évoluer dès la saison prochaine.

Un été « normal » pour bosser

Le Jazz, sorti prématurément dès le premier tour des playoffs, est en effet susceptible de chambouler son effectif en profondeur. En cas de départ de Donovan Mitchell ou Mike Conley par exemple, Jared Butler récupérerait logiquement un rôle plus conséquent.

« Je crois qu’il y a une certaine incertitude générale. On sait de quoi les étés en NBA sont faits. Je pense que (cet entretien avec le GM) a été encourageant et je me sens plein d’espoir après cette réunion », livre le rookie, qui entend perfectionner son tir cet été et continuer de se développer à la création. « Le Jazz attend de moi que je sois capable d’impliquer les joueurs », juge le meneur, espérant aussi s’améliorer de l’autre côté du terrain, en étant capable de défendre sur le poste 2 par exemple.

Une chose est sûre, Justin Zanik le cite parmi les espoirs de l’équipe, avec Nickeil Alexander-Walker ou Trent Forrest.« Jared n’a pas eu de ‘Summer League’ à la sortie de la Draft (ndlr : pour des raisons de santé) et l’intersaison a été été plus courte. Donc, pour tous ces gars, ce sera leur première véritable intersaison avec une Draft quand elle est censée avoir lieu, une ‘summer league’ quand elle est censée avoir lieu. Comme je suis en relation avec nos joueurs et notre formidable équipe de développement, je suis impatient de voir où ils iront. »