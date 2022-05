Sale soirée pour les shooteurs de Golden State

Rejoignant LeBron James et Kobe Bryant dans un cercle très restreint avec une performance monstrueuse à 47 points en playoffs, Ja Morant a été la raison principale de la victoire des Grizzlies qui égalisent à un partout dans cette demi-finale de conférence Ouest des plus électriques.

Mais, du côté des Warriors, qui avaient justement été parfaits dans leur gestion de la fin de match lors de la première levée à Memphis, il y a également eu de la perte. Et c’est peu de le dire.

Stephen Curry aura ainsi pu finir meilleur marqueur de son équipe à 27 points, mais il l’a fait avec un 3/11 à 3-points qui ne ressemble guère au meilleur shooteur de l’histoire. De même, Jordan Poole a eu beau produire 20 points en sortie de banc, il a raté 5 de ses 6 tentatives derrière l’arc.

Pire encore, Klay Thompson (2/12) et Andrew Wiggins (1/7) ont eux aussi été catastrophiques à longue distance. Au bout du compte, les Warriors présentent un très vilain 7/38 à 3-points, soit 18%, qui est tout simplement leur pire match au shoot en playoffs. Dans l’histoire NBA, seules quatre équipes avaient déjà raté plus de 3-points qu’eux avant ce Game 2, le record étant détenu par le Thunder, dans le Game 5 de son premier tour face aux Rockets, dans la « bulle » d’Orlando, avec 39 ratés de loin (7/46).

« Ça fait partie de notre nature, de ce qu’on a toujours été, de tenter des tirs de partout. Mais il y a un niveau supérieur de vision du jeu, et on n’aurait pas dû se précipiter ou forcer une passe qui n’était pas là », a regretté Stephen Curry en conférence de presse d’après match. « On doit mieux reconnaître ce qui se passe dans le match et s’adapter à ce qu’on doit faire pour gagner. Avec ce que Ja faisait offensivement, on devait aussi le lui faire payer défensivement, ce qu’on n’a pas fait en prenant ce genre de tirs. On doit mieux comprendre ce qu’on doit faire. »

« On a été trop impatient »

Les Dubs avaient déjà fini un match à 18% en 2018, mais c’était dans une victoire 99-91 face à San Antonio, en saison régulière. En playoffs, la pire soirée à 3-points de la troupe de Golden State était intervenu dans une défaite 98-96 face aux Clippers en 2014…

« On a pris des mauvais tirs dans la fin de match. On a eu quelques situations avantageuses mais on n’a pas su en profiter », a analysé Steve Kerr. « On aurait dû prendre de meilleurs tirs sur les dernières possessions, mais franchement, sur tout le match en général. On doit faire mieux que ça et c’est facile de dire ça après une soirée à 7/38. On va forcément faire mieux ! Mais on doit s’aider nous-mêmes, en prenant de meilleurs tirs, en créant de meilleurs tirs les uns pour les autres. Car ils sont là ces tirs ! On a été trop impatient. »

De son côté, Taylor Jenkins a salué le travail défensif de ses troupes, avec de l’agressivité sur les extérieurs pour précipiter les tirs adverses mais aussi un petit clin d’oeil à la maestria des Warriors, toujours capables de faire tourner en bourrique n’importe quelle défense.

« Il s’agit surtout d’apporter l’énergie nécessaire sur les shooteurs, de ne pas autoriser de tirs rapides sur la transition. On doit simplement les faire travailler et les forcer à prendre des tirs difficiles. On a fait du bon boulot pour faire nos rotations assez rapidement. Ils font tellement bien tourner le ballon que c’est difficile à suivre mais on ne peut espérer arriver suffisamment à temps pour gêner leurs tentatives. On a voulu donner le ton dès le début en se montrant agressif et en multipliant les contestations de tirs. »

Événement rarissime dans leur histoire récente, ce type de maladresse chronique ne devrait pas se reproduire pour les Warriors face à Memphis. Mais ce n’est que le début d’une série qui s’annonce longue et passionnante. Comme Ja Morant et Stephen Curry se le disaient à la fin du match cette nuit en fait…