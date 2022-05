Kyrie Irving n’a jamais eu l’impression d’entrer dans sa saison

Avec 27.4 points de moyenne, à 42% de réussite à 3-pts, Kyrie Irving a réalisé un exercice 2021/22 certes écourté (29 matches) mais excellent sur le plan statistique. C’est une de ses meilleures saisons… et la plus bizarre.

Non vacciné et non autorisé à jouer dans la salle de Brooklyn, le meneur de jeu des Nets avait d’abord été écarté par Brooklyn, le club préférant d’abord miser sur la continuité et éviter de gérer un joueur en pointillés. Mais avec la vague Omicron de la fin d’année et les nombreuses quarantaines, le club était ensuite revenu sur sa décision.

Kyrie Irving n’a donc commencé sa saison qu’en janvier, en jouant d’abord les matches à l’extérieur. Avant d’être « libéré » dans les derniers jours de saison régulière et pour les playoffs.

Les semaines furent longues pour lui, à partir du moment où il a su que la franchise le mettait de côté.

« Quand je suis arrivé au training camp de San Diego, je ne m’attendais pas à ce qu’un mandat de la ville de New York soit mis en place et m’empêche de jouer », raconte-t-il au podcast de Kevin Durant. « J’avais l’opportunité de jouer les matches à l’extérieur, mais rien n’a été imaginé pour ça, aucune vision pour l’équipe n’a été donnée. Cela a eu un véritable impact sur moi et sur d’autres personnes. J’étais sur la sellette pendant un certain moment et je devais faire avec. »

« Je me demandais si j’allais être transféré ou coupé »

Quand les Nets, en difficulté avec leur effectif durant l’hiver, ont donc finalement décidé de le réintégrer, l’ancien de Cleveland et Boston a saisi sa chance.

« Je n’avais rien à perdre. Je ne pouvais que me réjouir à l’époque, car j’étais bloqué chez moi et je ne voulais pas ça. Je me posais des questions sur mon avenir : je me demandais si j’allais être transféré ou coupé, si j’allais avoir une opportunité avec une autre équipe, comment j’allais transformer ça en chose positive. J’ai continué de me dire que les choses allaient changer et j’avais des gens autour de moi, merci à eux, qui pensaient aussi ainsi. »

Avec quatre pointes à plus de 40 points, dont un match à 50 et un autre à 60 unités, Kyrie Irving a été parfois éblouissant pour son retour à la compétition. Mais le retard du début de saison et l’impossibilité d’enchaîner les rencontres ont pesé sur lui. Sans oublier que les Nets ont implosé avec un James Harden fatigué de la situation.

« Je n’ai jamais eu l’impression d’être de retour », confie-t-il. « Je ne me suis jamais senti moi-même durant la saison. Habituellement, je maintiens mon niveau pendant l’exercice en cours, et là, j’ai essayé de rattraper tout le monde, car eux jouaient depuis quatre ou cinq mois. C’était leur quotidien depuis septembre ou octobre, et pas pour moi. »