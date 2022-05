Pour Draymond Green, les fans de Memphis méritaient bien ses doigts d’honneur

D’habitude très volubile devant la presse, Draymond Green n’avait pas envie de parler à l’issue du Game 2 face aux Grizzlies. La défaite, la blessure de Gary Payton II et un coup de coude de Xavier Tillman qui lui a marqué le visage avaient eu raison de sa volonté de discuter de la rencontre avec les journalistes.

Le seul moment où il a un peu développé sa réponse, c’est quand on lui a demandé pourquoi il avait fait un double doigt d’honneur aux fans des Grizzlies, dans le premier quart-temps…

« Si vous sifflez quelqu’un qui a pris un coup de coude dans la tête et qui saigne, vous méritez un doigt d’honneur » a-t-il ainsi lâché, son geste intervenant ainsi alors qu’il rentrait aux vestiaires pour se faire soigner. « Je vais payer l’amende, faire une apparition quelque part et me rembourser. Mais c’était une très bonne sensation de leur faire des doigts d’honneur. Vous voulez huer quelqu’un qui a pris un coup de coude et qui saigne ? J’aurais pu avoir une commotion cérébrale ou autre chose. S’ils veulent être sales, je peux l’être aussi. »

Et il assume l’amende à venir.

« J’imagine que les applaudissements ensuite venaient du fait qu’ils savaient que j’allais recevoir une amende. Super, je gagne 25 millions de dollars par an, ça devrait aller. »

Kyrie Irving a ainsi reçu une amende de 50 000 dollars pour ses doigts d’honneur au public de Boston.