Nick Nurse veut plus de profondeur de banc pour ses Raptors

Toute la saison régulière comme contre les Sixers au premier tour des playoffs, les Raptors ont été vaillants mais ils étaient épuisés. Comment ne pas l’être alors que quatre membres du cinq majeur de Toronto sont parmi les quinze joueurs plus utilisés de toute la ligue ?

Pascal Siakam et Fred VanVleet, avec 38 minutes de moyenne, étaient même les joueurs les plus présents sur les parquets cette saison. En neuvième position, on retrouve Scottie Barnes, avec ses 35 minutes par match, quand Gary Trent Jr, lui, est à la quatorzième place avec un temps de jeu similaire. Et si OG Anunoby n’avait pas manqué autant de rencontres, avec ses 36 minutes, il serait aussi dans le Top 10.

Nick Nurse a donc insisté toute la saison sur un même noyau, n’ouvrant la porte régulièrement qu’à Precious Achiuwa et Chris Boucher, voire Khem Birch. Fort logiquement, ce groupe est arrivé en playoffs avec très peu d’essence dans les réservoirs. Et il a fini par céder, d’autant que les blessures se sont également accumulées.

« Je l’ai dit en début de saison, on ne peut pas faire une saison avec huit ou neuf joueurs désormais, on ne peut plus », assure pourtant le coach de l’équipe canadienne à Sports Net. « Le Covid-19 a touché un paquet de joueurs et les blessures sont toujours aussi présentes, peut-être même plus fréquentes que par le passé. Donc il faut que le neuvième homme et les suivants soient capables de jouer, et pas seulement une fois de temps en temps. Ce sera ma priorité : avoir plus de profondeur. »

Comme Toronto souffre avec son shoot extérieur, renfoncer le groupe avec des joueurs polyvalents, qui peuvent jouer à plusieurs postes et sont capables de frapper à 3-pts serait parfait pour Nikc Nurse.

« Je cherche toujours des ailiers athlétiques et du catch-and-shoot », poursuit le champion 2019. « J’aime avoir des joueurs qui ont une grosse envergure, qui sont complets. On a besoin de joueurs puissants qui peuvent défendre sur des extérieurs comme sur des intérieurs. »

Recruter, c’est le travail de Masai Ujiri et la liste des besoins est donc déjà sur la table du dirigeant.

« On a une excellente relation avec Masai, surtout parce qu’on veut gagner des titres. Il s’agit de trouver des solutions pour cela. C’est ce qu’il essaie de faire au quotidien, et moi aussi. Il parle avec moi de mon coaching et je parle avec lui de notre effectif. On va faire chacun des mouvements pour avancer. Ce fut une belle saison, mais une élimination au premier tour, ce n’est pas ce qu’on souhaite. Je coache pour gagner. »