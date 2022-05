Brandon Clarke, le coup de jus permanent

Avec plus de 16 points, 9 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre de moyenne, le tout à un renversant 69% de réussite sur le premier tour face à Minnesota, Brandon Clarke est clairement une des belles surprises de cette nouvelle édition des playoffs NBA. L’intérieur remplaçant de Memphis a ainsi parfaitement su répondre à l’appel de son coaching staff face à Minnesota, confronté à l’impossibilité de faire jouer Steven Adams (ensuite touché par le Covid) et aux problèmes récurrents de fautes rapides de Jaren Jackson Jr.

Face à Golden State pour le Game 1 de la demi-finale de conférence Ouest, l’ancien de Gonzaga a encore été parfait dans son rôle avec 12 points, 9 rebonds, 2 passes et 2 interceptions dans une défaite rageante.

La science aléatoire des projections

La science des projections pré-Draft est très approximative. Mais dans le cas de Brandon Clarke, un scout resté anonyme avait visé particulièrement juste, ainsi que le rapportait le Washington Post en mars 2019.

« Il aura besoin de porteurs de balle dynamiques pour le mettre en situation, mais il est facile de l’imaginer dans un rôle de soutien chez un prétendant au titre parce qu’il a la combinaison parfaite d’énergie et d’intelligence. »

On vous laisse remplacer « porteurs de balle dynamiques » par Ja Morant, et vous aurez saisi l’idée générale… Dans le même temps, un autre observateur n’était pas encore convaincu du potentiel de l’intérieur de 2m03. Surtout avec un potentiel offensif assez limité.

« Je n’en croyais pas mes yeux, par rapport à son manque de vision avec la balle. Il ratait des passes rudimentaires. Il a l’air super dans les highlights parce qu’il est actif et rapide sur ses pieds mais il ne sera qu’un role player en NBA. Pour moi, il ne fait pas partie de la lottry parce qu’il n’a pas une grosse marge de progression. »

Né au Canada d’un père jamaïcain et d’une maman canadienne, Brandon Clarke ne terminera effectivement pas parmi les « lottery picks », sélectionné en fin de premier tour (21e choix) par le Thunder. Mais, comme depuis toujours dans sa jeune carrière, il va réussir à renverser des montagnes pour se frayer un chemin vers les sommets.

Des débuts anonymes

Comme ses actuels coéquipiers Ja Morant ou Desmond Bane, Brandon Clarke n’était pas sur les radars dès son plus jeune âge. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir été bon. Dans son lycée de Desert Vista en Arizona, il produisait de fait 15 points et 7 rebonds de moyenne tout en portant son équipe au titre de l’Etat dans son année senior.

« J’ai eu quelques écoles qui m’ont contacté mais c’est tout. Je n’ai rien entendu de la part des grosses universités. »

Finalement recruté par San Jose State, la même fac qui avait donné sa chance à un certain Olivier Saint-Jean en 1995, Brandon Clarke va exploser pour sa deuxième campagne sous la tunique des Spartans avec 17 points, 9 rebonds et 3 passes de moyenne. De quoi mettre la puce à l’oreille de Gonzaga, une fac qui montait en puissance.

Après une saison de « redshirt », sans jouer, il a pu profiter de la blessure à la cheville de Killian Tillie, contraint à manquer les quinze premiers matchs de la saison 2018/19.

Comme une annonce à ce qui allait lui arriver dans la Grande Ligue quelques années plus tard, Brandon Clarke n’a pas tardé à se mettre en lumière chez les Zags. Dès son sixième match en l’occurrence, contre le Duke de Zion Williamson, RJ Barrett et Cam Reddish, il a posté 17 points et 6 contres pour renverser la troupe de Coach K (89-87).

Le 23 mars suivant, il rejoindra Shaquille O’Neal et David Robinson comme le seul autre joueur à réussir une performance à 35 points et 5 contres avec un match à 36 points et 5 contres face à Baylor.

Une pile électrique à Gonzaga

Son jeu ultra efficace ne date effectivement pas d’hier. Déjà à Gonzaga, le garçon était une vraie pile électrique, toujours au bon endroit au bon moment, avec un PER de 30, seulement devancé par Zion Williamson sur la dernière décennie de basket universitaire !

C’est même pour ça que Gonzaga l’avait recruté après deux années à San Jose State. Mark Few en était époustouflé lors de sa première année chez les Zags : « Il a plus de contres qu’il n’a de tirs ratés cette saison. C’est une statistique tout simplement incroyable ! »

Sacré meilleur défenseur de l’année en 2019 dans sa conférence, la WCC, après avoir tourné à plus de 3 contres par match, Brandon Clarke a marqué l’histoire de Gonzaga en dépassant le précédent record de l’école détenu par Austin Daye (70 contres sur une saison) en seulement 24 matchs !

Véritable pile électrique, il l’a amené à 117 contres, un record qui a encore tenu cette saison, avec Chet Holmgren qui n’a pu que l’égaler. Avec 17 points, 9 rebonds, 3 contres et 2 passes de moyenne pour Gonzaga, Brandon Clarke a fait monter sa cote, sans réaliser son rêve de titre NCAA, après la défaite au Elite Eight face à Texas Tech…

Mais, rebelote, Brandon Clarke doit à nouveau faire ses preuves après un échange entre Oklahoma City et Memphis (autour de Darius Bazley notamment). Envoyé à Las Vegas pour la Ligue d’été, il remplit son contrat avec férocité en devenant tout simplement le premier joueur à remporter et le titre de MVP de la finale, et le titre de MVP de la Ligue d’été, en plus du trophée de champion évidemment.

Bien intégré à la jeune troupe de Memphis qui est la valeur montante de la conférence Ouest, il se place dans le meilleur cinq des débutants en 2020, avec une première campagne des plus convaincantes à 12 points et 6 rebonds de moyenne.

Un déclic en novembre dernier

Malgré une saison rookie plutôt productive, qui l’a vu finir deuxième de toute l’histoire des rookies au « True Shooting Percentage » (à 69%), Brandon Clarke est rentré dans le rang l’année passée.

En légère régression statistique, à 10 points et 5 rebonds tout de même pour son deuxième tour de piste dans le Tennessee, il semblait petit à petit repoussé dans la rotation de Taylor Jenkins, notamment avec l’arrivée à l’été de Steven Adams. Doublure officielle de Jaren Jackson Jr, il a ainsi commencé tout doucement cette saison…

Mais, le 8 novembre dernier, il y a un match décisif pour Brandon Clarke ! Il amène ainsi l’étincelle à son équipe qui a compté jusqu’à 17 points de débours en dernier quart face à Minnesota (déjà).

Avec 20 points à 8/11 aux tirs et 9 rebonds, dont trois prises offensives massives durant la prolongation victorieuse (125-118), il a remis le nez à la fenêtre. Mais il a surtout retrouvé sa place dans la rotation des Grizzlies.

« Je félicite particulièrement BC, qui était sorti de la rotation pendant un bout de temps et qui a été énorme pour nous, que ce soit tôt dans le match où lorsque Jaren Jackson Jr. a pris sa 6e faute. Ça faisait un bout de temps qu’il n’était pas entré en jeu. Il a sorti deux grosses claquettes, c’était énorme », avait souligné Taylor Jenkins.

Plus de doutes possibles sur son intelligence de jeu

Brandon Clarke n’est clairement pas un attaquant d’élite, capable d’écarter le jeu ou de faire la différence par lui-même. La preuve, il n’a tenté qu’un seul tir à 3-points dans ces playoffs. Mais, avec ses bonnes mains et une tenue de dribble plutôt correcte, il est un complément idéal à Ja Morant sur le pick & roll.

D’ailleurs, le duo Morant – Clarke est ainsi un des duos les plus productifs sur ces playoffs, tout proche des Chris Paul et Deandre Ayton de Phoenix et James Harden et Joel Embiid de Philadelphie. Dans son style, Brandon Clarke fait dans l’efficacité avec ses qualités athlétiques et ses petits tear drops à quelques mètres du cercle.

Avec plus de 50% d’adresse en carrière sur les tirs entre un et trois mètres du panier, il ne tourne pas autour du pot. Il sait quels sont ses points forts et il ne tergiverse pas.

À cet égard, Tyler Ojanen, un ancien membre du staff de St Mary’s, comparait Brandon Clarke à un Shawn Marion ou un Kenneth Faried dans ce rôle de poste 4 explosif et surtout efficace en mouvement perpétuel. Avec l’intelligence de jeu qui va avec.

« J’ai expliqué à un scout qu’il allait comprendre n’importe quel concept en un mois, même les plus compliqués », assurait Tyler Ojanen sur Andscape. « Il est tellement intelligent et il a un bon sens du jeu. C’est un truc qu’on ne voit pas forcément à l’observer sur un match. Mais ça se voit sur le long terme. »

Sur ses playoffs, Brandon Clarke est en train de mettre fin aux doutes concernant sa capacité à faire les bons choix dans les matchs à enjeu. Certes encore perfectible, l’intérieur de 25 ans a fait preuve de beaucoup de maturité et de caractère dans l’adversité. Les Warriors sont prévenus.

« On a des intérieurs qui peuvent défendre sur des extérieurs et des extérieurs qui peuvent défendre sur des intérieurs. On a commis quelques erreurs [sur ce Game 1] mais on va voir la vidéo et on va corriger tout ça. On doit simplement être plus prêts mentalement. On sort tout juste d’une grosse bataille [face à Minnesota] et on va voir ce qu’on peut améliorer pour la suite. »