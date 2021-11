Le tandem Clarke/Jackson Jr, l’ajustement gagnant des Grizzlies

La rencontre entre Memphis et Minnesota a été le théâtre d’un scénario incroyable cette nuit, avec des retournements de situation improbables, une prolongation forcée par un tir venu de nulle part et une victoire arrachée par les Grizzlies après 53 minutes d’un combat particulièrement intense.

Au cœur de la bataille, Taylor Jenkins peut être satisfait de ses ajustements, à commencer par le retour de Brandon Clarke. En l’absence de Ziaire Williams, touché au poignet, le poste 4 a bénéficié de son plus gros temps de jeu de la saison et a su le mettre à profit en alignant 20 points à 8/11 au tir, 9 rebonds, 1 contre et son énergie débordante.

Un « energizer » hors-pair

« Je suis heureux que le coach ait cru en moi. J’ai travaillé sur mon jeu chaque jour, je me suis entraîné et je me suis tenu prêt à chaque match. Ça me fait plaisir de voir que le coach a vu ça. Il savait que lorsque j’allais entrer en jeu, je serais en mesure d’être moi-même et que j’apporterais mon énergie », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.

Taylor Jenkins s’est également félicité de son retour, Brandon Clarke ayant été le facteur X de ce match, pour sa prestation globale mais aussi pour ses deux paniers arrachés en toute fin de prolongation pour décrocher la victoire, caractéristiques de son style qui colle parfaitement à l’identité de son équipe.

« Je félicite particulièrement BC, qui était sorti de la rotation pendant un bout de temps et qui a été énorme pour nous, que ce soit tôt dans le match où lorsque Jaren Jackson Jr. a pris sa 6e faute. Ça faisait un bout de temps qu’il n’était pas entré en jeu. Il a sorti deux grosses claquettes, c’était énorme », a-t-il souligné.

Tout bénéf’ pour Taylor Jenkins

L’autre inspiration gagnante de Taylor Jenkins a été de placer Jaren Jackson Jr (14 points, 8 rebonds, 3 contres) au poste 5 durant l’intégralité du quatrième quart-temps.

L’idée était de proposer un cinq plus « small ball » et un autre opposant que Steven Adams pour essayer de stopper Karl-Anthony Towns. Mais aussi de créer un électrochoc alors que les Grizzlies étaient à la traîne au score et que l’écart a grimpé jusqu’à +16 en faveur des Wolves à moins de 8 minutes de la fin (86-102). Et « JJJ » a bien géré.

« Il fait plus de 2m10. Si tu ne peux pas jouer au poste 5 avec cette taille, c’est qu’il y a un souci », a glissé son coéquipier Brandon Clarke.

L’intérieur a lui aussi fait sa part du job en inscrivant deux paniers à 2-points puis un 3-points « clutch » qui a ramené les siens à -2 à 90 secondes de la fin du quatrième quart-temps. Ses deux minutes en prolongation ont été moins convaincantes jusqu’à sa sixième faute concédée en attaque. Heureusement pour les Grizzlies, Brandon Clarke a alors su apporter le coup de boost nécessaire pour terminer la soirée en beauté et arracher une nouvelle victoire (125-118).

Même si la bataille a été rude, Taylor Jenkins peut être satisfait après avoir relancé un élément important du groupe et opté pour un cinq « small ball » qui a payé, une possibilité qu’il pourra être tenté d’appliquer à nouveau au cours des prochains matchs face à des pivots mobiles, comme ce sera encore le cas face aux Hornets demain soir.