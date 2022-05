Paul Reed persuadé que le Heat va finir par plier

Repêché en G-League où il dominait déjà depuis plusieurs saisons, Paul Reed avait déjà été lancé au feu des playoffs la saison passée avec les Sixers. Mais sur de très courtes séquences. Au bout du bout du banc…

Cette saison, « BBall Paul » fait vraiment partie de la rotation de Doc Rivers. Il a ainsi eu droit à 13 minutes de jeu lundi soir en demi-finale de conférence Est.

Il y a eu du bon, avec son activité de tous les instants et 9 rebonds, 4 passes, 1 interception et 1 contre pour accompagner ses 4 points. Mais il y a eu aussi beaucoup de déchet avec un 2/6 aux tirs et quelques finitions gâchées près du cercle, plus 5 fautes dont plusieurs assez bêtes qui l’ont justement limité à 13 minutes seulement…

« Honnêtement, je pense qu’on peut clairement battre cette équipe », a déclaré Paul Reed enconférence de presse d’après match. « On doit sortir et jouer plus physique qu’eux et jouer encore plus agressif. On doit les mettre sur le reculoir, et ils vont finir par plier. On a vu ça en deuxième quart et un peu aussi en premier. C’est une des choses dont on s’est rendu compte face à eux. »

Insinuant que le secteur intérieur du Heat n’est pas si effrayant, surtout quand Joel Embiid pourra revenir, Paul Reed regrette surtout son manque de lucidité au moment d’accumuler faute sur faute en première mi-temps.

« Le plus décevant, c’est qu’on était devant à la mi-temps et qu’on peut vraiment battre cette équipe. Toute l’équipe le sait bien. Pour moi personnellement, il s’agit d’éviter les fautes pour rester sur le terrain. C’est le plus décevant pour moi. Je pense que si j’avais pu rester plus longtemps en jeu, si j’avais pu jouer plus, on aurait eu une chance de gagner ce match. »

L’ambitieux Paul Reed et les Sixers auront une nouvelle opportunité ce mercredi pour le Game 2 à Miami.