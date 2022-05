Doc Rivers ne va pas sortir DeAndre Jordan du cinq majeur

En l’absence de Joel Embiid, Doc Rivers a bien choisi de titulariser DeAndre Jordan et, comme attendu, la différence fut énorme pour les Sixers. D’entrée de match, Philadelphie a ainsi encaissé un 18-6 de la part du Heat, qui a pu attaquer la couverture sur le pick-and-roll de l’ancien All-Star, qui accumulait également les erreurs (perte de balle, faute offensive au rebond…) en attaque.

L’entraîneur de Pennsylvanie a donc rapidement lancé Paul Reed pour stabiliser l’ensemble, alors que DeAndre Jordan ne revenait vraiment qu’en deuxième mi-temps, sans faire beaucoup mieux.

Le pivot finit la rencontre avec 4 points, 2 rebonds, 2 contres et 2 pertes de balle en 17 minutes, mais surtout un +/- de -22 qui traduit la difficulté de son équipe quand il était sur le terrain. Pour autant, Doc Rivers assure que DeAndre Jordan ne sortira pas du cinq majeur, malgré les critiques extérieures.

« On apprécie DJ » assure le coach. « Et il va continuer de débuter les matchs, que vous aimiez ça ou pas. »

Car pour Doc Rivers, l’important est surtout la bataille du rebond.

« C’est très similaire au premier tour contre Toronto, parce que je dis aux gars qu’ils (le Heat) ne peuvent pas prendre plus de rebonds que nous, et ils ne peuvent pas provoquer des pertes de balle parce qu’ils ne peuvent pas avoir plus de tirs que nous … Notre marge d’erreur est très réduite donc on ne peut pas leur donner 13 tirs supplémentaires à l’extérieur (92 contre 79), sans Joel Embiid, et penser qu’on peut gagner la rencontre. »