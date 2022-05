Le duo Herro-Adebayo domine les Sixers à l’usure

Presque sans trembler, Miami a remporté le Game 1 sur ses terres, terminant la rencontre face aux Sixers avec sérieux et porté par l’agressivité de Tyler Herro et Bam Adebayo.

Le premier objectif pour les Sixers était de tenir sur la durée, et l’entame ne laissait rien augurer de bon sur ce point, tant Miami a survolé les cinq premières minutes de jeu, assénant un 18-6 marqué par les missiles de PJ Tucker et Max Strus ainsi que le chantier de la paire Butler-Adebayo.

Sauf que Philadelphie a fait mieux que résister par la suite. En répondant par un 11-0 conclu par Paul Reed, pour revenir à -3 (25-22) puis en prenant carrément la tête à la mi-temps après un 10-2 pour rallier la pause avec le trio Maxey-Harden-Harris à la baguette (50-51) !

Miami est revenu à ses fondamentaux pour reprendre le contrôle du match, avec les 3-points de PJ Tucker et Gabe Vincent mais aussi un Bam Adebayo dominateur, comme attendu en l’absence de Joel Embiid, aux côtés d’un PJ Tucker également surmotivé.

Le pivot floridien a redonné sept longueurs d’avance aux siens après un rebond offensif suivi de deux lancer-francs (68-61). C’est ensuite un 2+1 héroïque de Gabe Vincent et deux coups d’éclat de Tyler Herro qui ont permis aux locaux de reléguer Philly à 10 points (78-68).

A l’entame du dernier quart-temps, les Sixers étaient malgré toujours vivants, à -8 (80-72), avec l’espoir de faire trembler Miami sur la fin. Un scénario qui ne s’est finalement pas produit. Le Heat s’est évité quelques sueurs froides grâce à deux paniers derrière l’arc de Tyler Herro et quatre points de Bam Adebayo, offrant aux Floridiens le plus gros écart du match à six minutes de la fin (96-77).

Max Strus a mis le point final en claquant un dunk en sortie de temps-mort, et Miami a sereinement pu terminer pour s’imposer 106-92.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Encourageant mais insuffisant. On promettait l’enfer aux Sixers en l’absence de Joel Embiid. A l’arrivée, Philly a quand même trouvé le moyen de virer en tête à la pause, et n’a posé un genou à terre qu’au début du quatrième quart-temps, en se retrouvant rapidement à -19. Plutôt encourageant, même s’il en faudra plus pour espérer un match à ce Heat en l’état actuel des choses.

– La domination du Heat au rebond. Comme on pouvait s’y attendre, l’absence de Joel Embiid a plombé Philly sur plusieurs aspects, dont la lutte au rebond. Miami en a ainsi gobé dix de plus (47-37) et a fait mal aux Sixers avec ses 15 rebonds offensifs. PJ Tucker et Bam Adebayo ont notamment eu le champ libre pour dicter leur loi dans la peinture.

– Le match de James Harden. C’était l’occasion rêvée pour « The Beard » de retrouver un peu plus de responsabilités en attaque. Sauf que l’arrière n’a absolument rien changé à ses habitudes, gardant le rôle de « playmaker » et terminant la partie à 16 points à 5/13 au tir. A titre de comparaison Tyrese Maxey et Tobias Harris ont respectivement pris 15 et 18 tirs. Il s’agirait de se réveiller James !

TOPS/FLOPS

✅ Bam Adebayo. Le pivot du Heat a eu les coudées franches dans la raquette pour s’imposer et livrer un match complet, à 24 points (8/10 au tir, 8/8 au lancer-franc), 12 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions.

✅ Tyler Herro. Meilleur scoreur (25 points) et meilleur passeur de son équipe (7 passes décisives), le sixième homme du Heat compense parfaitement l’absence de Kyle Lowry. Son adresse extérieure (4/6) a également fait le plus grand bien à Miami.

⛔ Tyrese Maxey. La pépite des Sixers a eu du mal à tenir son rôle habituel. Davantage dans la lumière en raison du forfait de Joel Embiid, il a été plutôt bien contenu, se retrouvant en difficulté au tir (6/15) et pour trouver ses coéquipiers (2 passes décisives).

⛔ Georges Niang. 22 minutes de jeu, sept tirs tentés, tous à 3-points : 0/7.

LA SUITE

Game 2 ce mercredi soir, toujours à Miami (01h30).