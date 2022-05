Pas de panique chez les Grizzlies

Une série de playoffs n’est jamais la même que la précédente, mais les Grizzlies ont l’art de la répétition. Comme au premier tour, dans cette demi-finale de conférence, ils ont perdu ce Game 1 à domicile, face à Golden State.

Même s’ils avaient ensuite réussi à renverser Karl-Anthony Towns et sa bande, les Warriors ne sont pas les Wolves. Mais peu importe, l’heure n’est pas à l’inquiétude.

« Ça nous a appris qu’une série ets longue », rappelle Tyus Jones à ESPN, en évoquant cette première manche perdue au premier tour. « Il ne faut pas en faire des caisses sur un seul match, tout en corrigeant rapidement les choses. Il faut apprendre de cette défaite, mais ça ne veut pas dire que la série est déjà terminée. »

Ni évidemment gagnée pour les Warriors, qui restent prudents. Les Grizzlies ont montré leur capacité de réaction face à Minneosta, en arrachant plusieurs victoires dans le « money time ».

« Ce qui frappe quand on les regarde, c’est que ce sont des durs mentalement », constate Steve Kerr. « Deux ou trois victoires au premier tour sont arrivées après qu’ils aient été menés de plus de dix points en dernier quart-temps. On a gagné un match, on doit passer au suivant. »

Néanmoins, cette première manche tendait les bras au Grizzlies : Draymond Green avait été expulsé, le match était serré et s’est joué sur quelques possessions seulement… Tout était en place pour que Ja Morant et sa bande prennent ce Game 1. Forcément, il y a des regrets qu’il faudra vite effacer.

« Il y a beaucoup de confiance, des encouragements », racontait pourtant Taylor Jenkins, sur l’ambiance dans son groupe. « J’ai dit à mes joueurs que j’étais heureux qu’on ait perdu d’un point. On a fait de bonnes choses et d’autres où on peut faire mieux. On a toujours répondu au fil de la saison, et encore lors de la dernière série. Le niveau monte dans ce second tour, c’est évident, mais les joueurs ont démontré qu’ils savaient tourner la page. »